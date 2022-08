Raduno e inizio dei lavori in vista del nuovo campionato di Serie B. Definito lo staff, «Cinque settimane piene di lavoro, fino al debutto di campionato, per conoscerci bene, con tre amichevoli»

JESI – «Un buon inizio, nei numeri e nello spirito. Cominciamo a lavorare insieme e a conoscerci». Così Marco De Rossi, direttore generale del Rugby Jesi ’70, dopo il raduno e il via alla preparazione della Seniores jesina in vista del nuovo campionato di Serie B. Della prima squadra jesina, De Rossi sarà anche la guida tecnica. Questa infine la scelta maturata in seno alla società di via Mazzangrugno.

«Io sarò l’allenatore – dice De Rossi – con me ci saranno Mariano Fagioli, assistente, la preparatrice atletica Agnese Camillini che collaborerà per la parte in palestra con Stefano Morini, i dirigenti accompagnatori Mauro Bachieca, Roberto Novelli e Paolo Perini. Per il nostro primo incontro eravamo una quarantina circa fra giocatori della Seniores e della Under 19 che ho voluto che in questa fase lavorino insieme. Una buona risposta, considerato che c’è chi è ancora fuori in ferie. Siamo partiti col piede giusto, già dal clima positivo creato dal discorso di saluto del presidente Luca Faccenda e poi con la presentazione dello staff tecnico. Ora utilizzeremo le settimane di lavoro che ci attendono per conoscerci bene».

Nel prossimo campionato di Serie B, il Rugby Jesi ’70 esordirà il 9 ottobre in casa degli Highlanders Formigine. Prima interna alla seconda giornata il 16 ottobre ricevendo al “Latini” il Cus Siena.

«Cinque settimane piene di preparazione, fino al debutto di campionato, con tre amichevoli – elenca il programma De Rossi – due sono già fissate e confermate: con Pesaro l’11 settembre, con ogni probabilità a Jesi, e in casa della Lazio il 18».