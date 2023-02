Rugby Jesi ’70, pausa finita: visita al Cus Siena per riprendere a correre

Appuntamento domenica 19 febbraio in terra toscana. «Avversario che sul suo campo può essere complicato, un terreno difficile a cui loro sono abituati. Noi vogliamo mantenere la posizione di classifica che ci siamo conquistati»

JESI – Alle spalle i due fine settimana di pausa, il Rugby Jesi ’70 prepara il ritorno in campo: domenica prossima 19 febbraio i Leoni di coach Marco De Rossi andranno a fare visita al Cus Siena (ore 14,30), formazione che condivide attualmente con i Lions Amaranto il penultimo gradino della classifica del girone 2. «Ci stiamo preparando – dice coach De Rossi – dopo qualche giorno di pausa abbiamo ripreso il lavoro. Abbiamo qualche infortunio con cui fare i conti ma andremo sicuramente in campo con la squadra migliore. Vogliamo mantenere la posizione di classifica che ci siamo conquistati, è importante».

Quanto all’avversario in vista, De Rossi commenta: «Sul suo campo, Siena può essere un ostacolo complicato. Giocano su un terreno in sabbia, stretto, ai limiti della praticabilità, a cui loro sono abituati. Sono molto organizzati in mischia e cercheranno di tenere lì la palla, noi dovremo cercare di portarli fuori e di giocare un po’ più a rugby».

Jesi vuole tenersi stretta la metà classifica. «Siamo contenti di quello che abbiamo fatto sino ad ora – spiega il tecnico – vogliamo continuare a confermarci. La società è super disponibile nel darci ciò che ci occorre a 360 gradi. Ora dobbiamo cominciare a fissarci degli obiettivi da perseguire per il finale di stagione, arrivando nella maniera giusta a programmare poi per l’anno prossimo».

Classifica: Rugby Viadana 51; Florentia Rugby 47; Modena Rugby 43; Firenze Rugby 38; Bologna Rugby 34; Rugby Jesi ’70 21; Unione Rugby San Benedetto 19; Highlanders Formigine 15; Lions Amaranto, Cus Siena 12; Imola Rugby 6