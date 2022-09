Rugby Jesi ’70, un sabato nel cuore della città fra Notte Azzurra e Open Day del Go-all

JESI – Un sabato vissuto in mezzo alla città nel giorno della sua festa dello sport, la Notte Azzurra, una volta di più presentandosi e mettendosi a disposizione. Domani, sabato 10 settembre, il Rugby Jesi ’70 sarà per tutta la giornata di scena all’antistadio del Carotti, nel cuore dei giardini pubblici e dell’evento che celebra lo sport jesino. Accompagnando, e anticipando, la Notte Azzurra.

«Dalla mattina terremo all’antistadio l’Open Day, con possibilità di provare gratuitamente, del Go-all – spiega Marco De Rossi, direttore generale del Rugby Jesi ’70 – ovvero l’attività motoria multisport per bambini e bambine dai 2 ai 6 anni, propedeutica a calcio, rugby e basket e perciò appunto multisport. L’unica attività di questo tipo made in Italy che coinvolge, insieme al bambino che viene stimolato alla motricità attraverso il gioco, anche il genitore come elemento fondamentale. Una iniziativa di buon successo, che torniamo a proporre e che siamo felici di fare provare». Più tardi, dice poi De Rossi, «nel pomeriggio ci rivolgeremo invece ai più grandi, dai 6 anni in su, che potranno scoprire e provare l’attività di avviamento al rugby, trovandoci presenti alla Notte Azzurra e pronti a dare tutte le informazioni e le risposte possibili».

Intanto procede anche la marcia di avvicinamento della Seniores, affidata alla guida tecnica dello stesso De Rossi, verso la nuova stagione: avviata la preparazione, la prima messa alla prova amichevole è in calendario per 18 settembre prossimo a Roma con la Lazio.