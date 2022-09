Rugby Jesi ’70, ripartono i piccoli e si mettono in gioco anche i genitori

Lunedì 5 settembre la ripresa degli allenamenti delle categorie minirugby, dalla Under 7 alla 13. Poi doppio Open Day e grandi al lavoro per tirare a lucido ogni angolo dell’impianto

JESI – L’intera famiglia – è proprio il caso di dirlo – del Rugby Jesi ’70 è pronta a rimettersi in moto: dai baby del minirugby, alla ripresa degli allenamenti da lunedì prossimo 5 settembre, a genitori e dirigenti, al lavoro sull’impianto di via Mazzangrugno per tirarne ogni angolo a lucido per la piena ripresa dopo la pausa estiva.

Lunedì 5, come detto, si ritrovano al campo per ricominciare ad allenarsi le categorie dei più piccoli fra i leoni della palla ovale jesina. Con Juri Baglioni, responsabile del settore minirugby del Rugby Jesi ’70, a seguirli e curarne la crescita saranno gli allenatori Giulia Gagliardini e Laura Rocchetti per la Under 7; Peter Cunnington per la Under 9; Andrea Angelucci per la Under 11; Francesco Trillini per la Under 13. «Stiamo inoltre lavorando – spiega Baglioni – per inserire ulteriori figure di allenatori o ragazzi in formazione per diventare allenatori». Appuntamento dunque nella casa del rugby jesino per tutti i nati fra il 2010 e il 2017.

Altri due appuntamenti però attendono i giovanissimi: il 10 settembre l’Open Day completamente dedicato al Go-all, il progetto multisport che si rivolge a bimbi e bimbe dai 2 ai 6 anni con percorsi, giochi e esercizi, in progressione specifica per ciascuna età, che promuovono lo sviluppo delle abilità di base come equilibrio e coordinazione. Il 17 settembre si ripete con l’Open Day rugbistico promosso a livello nazionale della Federazione, con possibilità di provare per tutti, fra i due campi a disposizione, dal Go-all al minirugby.

Sempre il 17 peraltro, sarà pure giornata di “Green Day”; il tradizionale appuntamento che vede genitori e dirigenti del rugby jesino al lavoro sull’intera struttura sportiva- gioiello di via Mazzangrugno, fra piccole manutenzioni, migliorie e rimessa a nuovo di tutto ciò che occorre per l’annata in partenza.