Rugby Jesi ’70, in casa contro i Lions Amaranto serve una domenica da Leoni

Alla ripresa del torneo di Serie B dopo la pausa, il quindici di coach Marco De Rossi riceve i livornesi per riscattare l’ultimo stop di Siena. Al “Latini” una giornata tutta da vivere, con l’impegno casalingo anche della Under 18

JESI – Il Rugby Jesi ’70 prepara una domenica da Leoni da vivere fra le mura amiche del “Latini” di via Mazzangrugno. Domenica prossima 17 marzo infatti, dopo la pausa del campionato di Serie B lo scorso fine settimana, la Seniores torna in campo e lo fa ricevendo in casa, alle 15, i livornesi del Lions Amaranto. Appuntamento preceduto, alle 12,30, dall’impegno casalingo anche della Under 18, che ospita Firenze. Una domenica di rugby tutta da vivere al fianco della palla ovale jesina.

La Seniores di coach Marco De Rossi è chiamata a ripartire dopo le ultime cadute – particolarmente dolorosa quella in rimonta patita a Siena – ed a sfruttare il prossimo tris di impegni in calendario.

«Abbiamo recuperato tutti o quasi dagli infortuni – dice De Rossi – ora riceviamo Livorno, quindi andiamo a Formigine e infine, dopo la nuova pausa, saremo ancora in trasferta a Firenze: ci siamo fatti fra di noi la promessa di ricavarne tre vittorie e siamo decisi a mantenerla. Siamo pronti a mettere in campo tutto ciò che abbiamo per rispettare l’impegno». Ricorda il tecnico: «La sosta è stata utile a recuperare energie e mettersi alle spalle la sconfitta di Siena, che non ci è certo andata giù. Ma questo è il rugby e noi, anche sotto questo aspetto, siamo chiamati a migliorare».

Il trittico di impegni che arriva vedrà Jesi il 17 marzo appunto in casa con i Lions Amaranto, che in classifica ne seguono la settima posizione a 4 punti di distanza; il 24 marzo la visita al fanalino di coda Highlanders Formigine e a metà aprile, dopo la pausa, il viaggio a Firenze, penultima.

Classifica: Romagna 77; Colorno 66; Bologna Rugby 62; Modena Rugby 59; U.R. San Benedetto, Rugby Pieve 40; Rugby Jesi ’70 32; Cus Siena 30; Rugby Gubbio 1984, Lions Amaranto 28; Firenze Rugby 1931 14; Highlanders Formigine 8.

Prossimo turno (17 marzo): Romagna- Colorno; Rugby Pieve – Highlanders Formigine; Rugby Gubbio 1984 – Bologna Rugby; U.R. San Benedetto – Modena Rugby; Cus Siena – Firenze Rugby 1931; Rugby Jesi 1970 – Lions Amaranto