Rugby Jesi ’70, stop casalingo coi Lions Amaranto. «La differenza è nei dettagli, dobbiamo crescere»

I Leoni non riescono a ritrovare la vittoria e cedono il passo in casa ai livornesi, in un fine settimana in cui sono le sfumature a condannare anche le Under 18 e 16. «Il segno di un percorso che stiamo affrontando»

JESI – «C’è grande rammarico. In una domenica in cui, tra Serie B, Under 18 e Under 16, perdiamo tre partite per un totale di 13 punti, il dispiacere è enorme. Come pure la consapevolezza che si sta facendo un lavoro importante e che è sui dettagli, che fanno la differenza, che occorre crescere». Coach Marco De Rossi commenta così l’ultimo fine settimana vissuto dal Rugby Jesi ’70. In Serie B, i Leoni non riescono a ritrovare la vittoria e cedono il passo in casa ai livornesi Lions Amaranto, 27-30. «A differenza della precedente partita di Siena, dove eravamo stati sempre sotto ed eravamo stati superati alla fine – racconta De Rossi – questa volta abbiamo rincorso, sorpassato ma poi perso ancora su una presa al volo in area di meta che è diventata un in-avanti. Un dettaglio, come avvenuto per la Under 18, con un calcio sbagliato, e la Under 16. Una sconfitta di 3 e due di 5 punti. Fa male ma nel dispiacere deve darci il senso di una crescita che abbiamo iniziato e deve continuare, tanto più nelle categorie giovanili dove abbiamo cominciato ad affrontare finalmente tornei interregionali e si è alzato il livello della competizione».

Il dazio da pagare alla inesperienza è inevitabile ma non per questo fa meno male. «In B siamo una squadra giovane con due, tre elementi di maggior esperienza, c’è un percorso da affrontare – dice De Rossi – e va fatto con la consapevolezza della attenzione che va riservata ad ogni episodio e ogni minimo aspetto, che sono quelli che fanno vincere o perdere le partite. Nelle nostre ultime tre abbiamo sempre perso negli ultimi minuti, è dura da mandare giù ma dobbiamo guardare avanti». Prossima tappa, domenica 24 marzo, sul campo del fanalino di coda Formigine. «Non possiamo sbagliare, per la testa e per il morale».

Risultati: Romagna- Colorno 45-24; Rugby Pieve – Highlanders Formigine 36-5; Rugby Gubbio 1984 – Bologna Rugby 7-40; U.R. San Benedetto – Modena Rugby 10-48; Cus Siena – Firenze Rugby 1931 33-9; Rugby Jesi 1970 – Lions Amaranto 27-30

Classifica: Romagna 82; Colorno, Bologna Rugby 67; Modena Rugby 64; Rugby Pieve 45; U.R. San Benedetto 40; Cus Siena 35; Rugby Jesi ’70 34; Lions Amaranto 33; Rugby Gubbio 1984 28; Firenze Rugby 1931 14; Highlanders Formigine 8

Prossimo turno (24 marzo): Bologna Rugby – Romagna; Firenze Rugby 1931 – Rugby Pieve; Modena Rugby – Rugby Gubbio 1984; Colorno – U.R. San Benedetto; Highlanders Formigine – Rugby Jesi ’70; Lions Amaranto – Cus Siena