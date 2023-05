Rugby Jesi ’70, al “Latini” arriva la festa del Memorial Mussini: attesi in oltre 1.500

JESI – Sarà ancora una festa del rugby dei giovani e giovanissimi, quella del fine settimana in arrivo all’impianto jesino “Latini” di via Mazzangrugno: di scena nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio sarà infatti il Memorial “Leonardo Mussini”. Per la seconda edizione del torneo di minirugby dedicato agli oltre 125 club della “Zebre Family”, la franchigia delle Zebre di Parma ha infatti scelto sede e organizzazione del club affiliato Rugby Jesi ’70. «Attesi più di 600 bambini e nel complesso, fra tecnici, accompagnatori e familiari, oltre 1.500 presenze al campo e sul territorio» spiega Juri Baglioni, responsabile settore minirugby della società jesina e per l’organizzazione. Presenza e testimonial di eccezione del “Mussini” sul campo di Jesi sarà Ratko Jelic, n° 9 delle Zebre e della Nazionale Italiana Seven, cresciuto dai 6 ai 14 anni proprio fra i Leoni jesini.

«Si comincerà a giocare nel pomeriggio di sabato 13, dalle 16 alle 20, con le 13 squadre in lizza per la categoria Under 13 e circa 200 giovani in campo – fa il punto Baglioni – domenica 14 poi, con partire dalle 9,30 alle 14 circa e premiazioni nel pomeriggio, toccherà ad altre 13 squadre di Under 11, 13 di Under 9 e infine 10 di Under 7, per altri 400 atleti e oltre impegnati. Domenica mattina inoltre ci sarà spazio anche per alcune attività di motricità indirizzate al rugby per gli Under 5. Le formazioni iscritte arrivano da Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria e naturalmente Marche. Al campo, con Jelic, i dirigenti delle Zebre. Come Rugby Jesi ’70 torniamo a mettere in atto, dopo la riuscita del torneo “Federico II” dell’aprile scorso, uno sforzo organizzativo e logistico importante. Oltre 80 i volontari che saranno impegnati sotto tutti gli aspetti, dalla cura di ogni dettaglio dell’evento fino al “terzo tempo” per tutti. Vanno ringraziati per il supporto Avis, che ci è da sempre tradizionalmente vicina tramite la figura di Romano Zenobi, che della nostra società è stato fra i fondatori, e poi Sì con te del Torrione e Barilla».

Il Memorial eredita nome e spirito del rugby instancabilmente promossi da Leonardo Mussini, il responsabile Comunicazione e Marketing delle Zebre prematuramente scomparso nel settembre 2021. A lui si devono il progetto della “Zebre Family” e le iniziative con le decine e decine di società affiliate alla franchigia con sede a Parma.