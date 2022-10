Rugby Jesi ’70, stop a Formigine alla prima. «Serviva più cinismo, ora sotto con Siena»

Al debutto stagionale, finisce 21-16 per i padroni di casa sul campo degli Highlanders. Ma per coach De Rossi non mancano le note positive: «Episodi decisivi, vogliamo subito rifarci sul nostro campo»

JESI – Rugby Jesi ’70 sconfitta 21-16 in casa degli Highlanders Formigine nella gara d’esordio del nuovo campionato di Serie B di domenica scorsa. Per i Leoni affidati alla guida di coach Marco De Rossi un debutto amaro ma non privo di indicazioni positive. «Le partite si vincono e perdono sugli episodi e stavolta gli episodi non ci hanno favorito. Ma sono stato molto contento dell’atteggiamento della squadra, e non è una frase di rito – commenta il tecnico – ci rifaremo già dalla prossima in casa contro Siena, con il morale altissimo e tanta voglia di dimostrare la bontà di quanto stiamo facendo».

Dice ancora De Rossi: «Sapevamo che sarebbe stata difficile. Loro sono una squadra ben posizionata e forte in mischia, noi meglio sui tre quarti ma non siamo riusciti a concretizzare come dovevamo il gioco prodotto. Ci manca un pizzico di esperienza, avremmo dovuto essere più cinici nei momenti decisivi. Abbiamo sbagliato due trasformazioni e due calci piazzati che ci avrebbero fruttato dieci punti. Una somma di errori e di episodi che hanno pesato ma non mutano il giudizio positivo sui miglioramenti mostrati».

Al primo impatto con una pari categoria dopo le amichevoli precampionato, il Rugby Jesi ’70 ha dato risposte importanti. «Abbiamo mostrato miglioramenti assoluti in difesa – analizza De Rossi – dove abbiamo subito solo due mete su errori nostri ma di valutazione e non sul piano difensivo: una su una touche sbagliata su cui loro sono ripartiti e andati a segnare, l’altra su una mischia che si è girata senza che l’arbitro lo rilevasse. La meta del sorpasso in realtà l’avevamo anche realizzata, non ci è stata concessa. Ma abbiamo solo perso la prima e guardiamo già avanti alla prossima, convinti delle nostre forze».

Domenica 16 ottobre arriva nella tana del Rugby Jesi ’70 al “Latini” di via Mazzangrugno (inizio alle 15.30) il Cus Siena, che nel primo turno ha ceduto il passo 10-38 a Viadana.

Nel resto del programma dell’ultimo fine settimana, Under 17 jesina di scena a Fano per un test precampionato con vittoria 28-51. Per la Under 15, sul campo amico, 0-26 contro Fano e 28-14 ai danni di San Benedetto.