Rugby Jesi ’70, stop alla ripresa contro la big Florentia. «Obiettivo chiudere con altre due vittorie»

I Leoni cedono il passo in casa ai toscani (12-33) e si preparano al finale di campionato: dopo la visita alla vice capolista Modena, due sfide contro le inseguitrici in classifica Lions Amaranto e San Benedetto per provare a chiudere col sorriso

JESI – «Abbiamo mostrato diverse belle cose, contro una squadra terza in classifica e molto più esperta e organizzata di noi. Sono molto contento di ciò che i ragazzi hanno fatto e di queste partite contro le prime, che ci prepareranno al meglio per cercare di concludere poi il campionato con due vittorie contro chi ci sta dietro». Parola di coach Marco De Rossi, tecnico del Rugby Jesi ’70 che nell’ultimo turno del campionato di Serie B, alla ripresa dopo due fine settimana di pausa, ha ceduto il passo sul proprio campo alla terza forza del torneo Florentia, vincente 12-33.

«Finalmente – dice De Rossi – siamo tornati a giocare dopo tanto tempo, allenarsi soltanto è davvero difficile. Sono soddisfatto della prestazione dei miei giocatori e anche per qualche recupero importante: Giorgio Trillini è tornato in campo dopo l’infortunio e ne abbiamo salutato con piacere il rientro, abbiamo innestato qualche altro giovane dalla Under 19. Elementi che stanno maturando una esperienza importante e tenendo bene il campo. Stanno crescendo e quanto stanno facendo oggi sarà prezioso per loro e per tutta la squadra nella prossima stagione».

Rugby Jesi- Florentia

In questa, il Rugby Jesi ’70 guarda ora agli ultimi impegni di qui a fine campionato. «Nel prossimo turno saremo in trasferta sul campo di Modena, che è la vice capolista del torneo all’inseguimento di Viadana, e concluderemo il ciclo di confronti con tutte le squadre che ci stanno davanti. Nelle ultime due giornate invece avremo le partite contro Lions Amaranto e San Benedetto nel derby, formazioni che ci sono alle spalle e contro le quali abbiamo l’obiettivo di provare a concludere il nostro cammino con due vittorie. Queste partite contro le big possono essere ideali per metterci alla prova e capire dove migliorare in vista delle successive».

Nel resto del programma del fine settimana dei Leoni, cadono sia la Under 19 contro Piacenza (5-40) sia la Under 17 contro Perugia (0-36).

Risultati: Firenze Rugby – Bologna Rugby 17-21; Imola Rugby – U.R. San Benedetto 31-27; Cus Siena – Modena Rugby 8-53; Rugby Viadana – Lions Amaranto 50-7; Rugby Jesi ’70 – Florentia Rugby 12-33

Classifica: Rugby Viadana 80; Modena Rugby 77; Florentia Rugby 76; Bologna Rugby 63; Firenze Rugby 51; Rugby Jesi ’70 26; Highlanders Formigine 25, Lions Amaranto 24; U.R. San Benedetto 22; Cus Siena 18; Imola Rugby 12

Prossimo turno (30 aprile): Lions Amaranto – Firenze Rugby; Bologna Rugby- Rugby Viadana; Highlander Formigine – Imola Rugby; U.R. San Benedetto – Cus Siena; Modena Rugby – Rugby Jesi ’70