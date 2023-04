Rugby Jesi ’70, la festa del Torneo “Federico II” di minirugby fa centro nonostante la pioggia

Cinquecento piccoli rugbisti, 150 fra educatori e allenatori e poi accompagnatori e familiari per quasi 1.500 presenze. E domenica 23 aprile torna in campo, in casa, la Seniores

JESI – Vittorie per San Benedetto fra gli Under 13, Perugia nella Under 11, Molon nella Under 9. Mentre nella Under 7 sono stati dichiarati vincitori a pari merito tutti i circa 70 bambini scesi in campo. Ma soprattutto un successo che, a dispetto della pioggia che ha funestato pressoché l’intera giornata di domenica scorsa, ha reso il Torneo “Federico II” andato in scena nell’impianto di rugby jesino di via Mazzangrugno e organizzato dal Rugby Jesi ‘70, una grande festa.

«Cinquecento piccoli rugbisti, 150 fra educatori e allenatori e poi accompagnatori e familiari per quasi 1.500 presenze. In campo 13 squadre di Under 9, 15 di Under 11 e 12 di Under 13 su dodici terreni di gioco allestiti. Nonostante il meteo, tutto è filato liscio e nulla di ciò che era stato programmato è rimasto indietro» racconta Juri Baglioni, responsabile settore minirugby della società jesina e per l’organizzazione, nel tracciare il bilancio.

«Dalle 9,30 del mattino fino all’esito dell’ultima partita intorno alle 15, una giornata di allegria e emozioni per tutti coloro che l’hanno vissuta – spiega Baglioni – sono stati rappresentati 19 club da Marche, Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. La disponibilità degli spazi e le potenzialità dell’impianto hanno dato modo di garantire a tutti, con turnazione adeguata, docce e servizi. E il lavoro dei nostri volontari ha anche messo in campo un classico “terzo tempo” con pasta e bevande per giocatori e accompagnatori e un punto ristoro per tutti gli altri. Soprattutto entusiasti e divertiti sono stati i bambini».

A premiare vincitori e partecipanti sono infine stati il direttore generale del Rugby Jesi ’70 Marco De Rossi e i giocatori della Seniores Francesco Dodi e Francisco Semhan. A impreziosire il torneo, giunto alla quarta edizione, la partnership con Avis, per la promozione e divulgazione dell’importanza dell’attività sportiva e della donazione di sangue e plasma. E a maggio l’impianto jesino sarà pronto a replicare ospitando il Memorial “Leonardo Mussini”, per le categorie dalla Under 5 alla Under 13 degli oltre 125 club della “Zebre Family”, che quest’anno ha scelto Jesi come sede.

Sul fronte Seniores, domenica prossima 23 aprile ritorno in campo fra le mura amiche dopo la pausa: il Rugby Jesi riceverà (ore 15,30) la terza in classifica nel girone 2 della Serie B, Florentia.

Classifica: Rugby Viadana 75; Modena Rugby 72; Florentia Rugby 71; Bologna Rugby 59; Firenze Rugby 50; Rugby Jesi ’70 26; Highlanders Formigine 25, Lions Amaranto 24; U.R. San Benedetto 21; Cus Siena 18; Imola Rugby 7

Prossimo turno: Firenze Rugby – Bologna Rugby; Imola Rugby – U.R. San Benedetto; Cus Siena – Modena Rugby; Rugby Viadana – Lions Amaranto; Rugby Jesi ’70 – Florentia Rugby