Rugby Jesi ’70, si prepara un grande evento di solidarietà per affrontare i danni dell’alluvione

Una serata di musica e spettacolo, in programma l’8 luglio. Intanto la proposta del presidente Faccenda al Consiglio federale: «Un fondo cassa nazionale di solidarietà per dare aiuto immediato alle società colpite in futuro da emergenze»

JESI – Un grande evento di solidarietà, in scena il prossimo 8 luglio all’impianto da rugby jesino di via Mazzangrugno, utile a raccogliere fondi per la ricostruzione e il recupero di quanto andato perduto nella casa del Rugby Jesi ’70 a seguito dell’alluvione del 16 maggio scorso. «Abbiamo iniziato a lavorarci, si tratterà di una serata di musica e spettacolo, con tanti ospiti e tutti i nostri amici invitati a starci vicino – anticipa il presidente Luca Faccenda – intanto, siamo continuando a fare ciò che occorre per rimetterci in piedi».

L’impianto da rugby di Jesi colpito dai danni del maltempo

Ammonta a circa 80mila euro il conto dei danni provocati dalla esondazione dei fossi nei pressi dell’impianto. La raccolta fondi avviata dal Rugby Jesi ‘70 è riuscita ad oggi a muovere, nel mondo della palla ovale di tutta Italia, una solidarietà che ha condotto a mettere insieme contributi per circa 17mila e 500 euro.

«Non finirò mai di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che in ogni modo ci hanno fatto sentire la loro vicinanza – dice Faccenda – la sfida ora è riuscire a fare in modo che in futuro situazioni simili non si ripetano più. Personalmente mi sono intanto fatto promotore presso le società di una proposta da portare all’attenzione del Consiglio federale nazionale: creare, con un contributo annuale minimo da parte di tutte le società d’Italia, un fondo di solidarietà che possa in futuro essere pronto a sostenere, nell’immediato, tutte le realtà rugbistiche che dovessero trovarsi a fronteggiare situazioni d’emergenza come è accaduto a noi. Un fondo cassa immediatamente disponibile che, materialmente e moralmente, rappresenterebbe nelle prime fasi di determinate problematiche un supporto non da poco».

L’alluvione ha colpito in particolare il campo in erba, gli spogliatoi, i locali che ospitano la Club House, la segreteria, il negozio. Il danno maggiore lo ha accusato il terreno di gioco in erba, che andrà rifatto. Risparmiata, per fortuna, la parte di impianto dove sono presenti il campo sintetico e gli annessi spogliatoi dove l’attività sportiva, con la programmazione degli allenamenti estivi, può andare avanti.