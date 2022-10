Rugby Jesi ’70, ecco l’esordio. «Finalmente si comincia»

Leoni sul campo degli Highlanders Formigine per la prima giornata del campionato di Serie B 2022-23, domenica 9 ottobre. «Percorso lungo e difficile ma c’è positività in tutto il club» dice il tecnico De Rossi

JESI – «“Finalmente” è proprio la parola giusta. Ci siamo preparati, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e ora si comincia. Sarà subito un bel test, con un avversario contro cui sono arrivate due sconfitte lo scorso anno: vogliamo la rivincita». Così Marco De Rossi, coach del Rugby Jesi ’70 che domenica prossima 9 ottobre fa il suo esordio nel campionato di Serie B 2022-23 andando a far visita agli Highlanders Formigine.

«Ci saranno tutte le difficoltà di una prima partita – dice De Rossi – i meccanismi vanno messi a punto, occorre entrare in un nuovo sistema di gioco e mettere nelle gambe minuti. Ma vale per tutti. Abbiamo un paio di infortunati ma sono certo che chi li sostituisce farà bene». Per Jesi il precampionato si è concluso con l’allenamento con Macerata di sabato scorso. «Loro erano un poco rimaneggiati – dice De Rossi – noi abbiamo fatto il nostro e segnato tante mete, che almeno per il morale sono importanti. In generale abbiamo lavorato bene in queste settimane, ora c’è da andare in campo a dare il meglio».

Dopo i due anni fra sospensioni e tornei condizionati dalla pandemia, si torna alla normalità e c’è fame di campo. «Si può dire che è tutto nuovo per tutti – commenta il tecnico dei Leoni – c’è grande voglia di tornare a giocare dopo due anni come gli ultimi. Non sarà facile, ci attende un percorso lungo e qualche difficoltà nei numeri ce l’abbiamo ma per fortuna domenica finalmente si comincia. E ci metteremo tutti tutto, dal presidente all’allenatore, ai giocatori. E debbo dire che se c’è una cosa di cui sono molto contento, è la sensazione di positività che si avverte nel club da parte di ognuno. Confido molto in questa positività, che ci darà modo di andare avanti e crescere».