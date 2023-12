Rugby Jesi ’70, ecco l’impresa: la vice capolista Bologna cade al “Latini”

I Leoni chiudono l’anno con un successo di prestigio ai danni della seconda in classifica, che riscatta la caduta del turno precedente in casa dell’ultima. «Questo è lo sport – dice coach Marco De Rossi – il rugby è fatto di testa per il 95%»

JESI – Il Rugby Jesi ’70 chiude il 2023 con l’impresa: al “Latini”, nell’ultimo impegno dell’anno, i Leoni battono 23-22 addirittura la vice capolista Bologna. Una affermazione di prestigio che in classifica significa un lusinghiero quinto posto. «Questo è lo sport – commenta il tecnico dei Leoni, coach Marco De Rossi – e il rugby, lo dico sempre, è fatto di testa per il 95%. Andiamo a Firenze contro l’ultima in classifica pensando di avere già vinto e perdiamo, certo per merito anche di Firenze, ma senza essere andati in campo con la mentalità giusta. Poi arriva la seconda in classifica, cambiamo totalmente mentalità sin dalla settimana di allenamento, la prepariamo bene, anche con l’analisi video, e facciamo la partita perfetta».

Un successo che premia il percorso che squadra e società stanno facendo. «Nei due anni in cui sono qui a tempo pieno, sicuramente la più bella partita che abbiamo fatto. E la dimostrazione che se andiamo in campo uno per uno a giocarcela nella maniera giusta all’interno della squadra, possiamo fare ottime cose. Ne abbiamo parlato dopo la partita con il presidente Faccenda, anche da parte sua c’è grande soddisfazione per i lavori che stiamo facendo e l’impegno, massimo da parte di tutti. C’è ancora tanto da fare, non siamo nemmeno a metà campionato, ma ripartiremo nel nuovo anno con la consapevolezza che possiamo mettere in difficoltà tutti».

Campionato Serie B 8° giornata: Romagna- Modena Rugby 26-3; Rugby Pieve – Colorno 12-39; Rugby Jesi ’70 – Bologna Rugby 23-22; Lions Amaranto – Firenze Rugby 1931 17-21; U.R. San Benedetto – Rugby Gubbio 1984 48-0; Cus Siena -. Highlanders Formigine 17-10

Classifica: Romagna 42; Bologna Rugby 34; Modena Rugby, Colorno 32; Rugby Jesi ’70 24; Rugby Pieve, U.R. San Benedetto, Cus Siena 23; Rugby Gubbio 1984 17; Lions Amaranto 11; Firenze Rugby 1931 8; Highlanders Formigine 2.

Prossimo turno (14 gennaio): Rugby Gubbio – Romagna; U.R. San Benedetto – Rugby Pieve; Bologna Rugby – Cus Siena; Modena Rugby – Rugby Jesi ’70; Colorno – Firenze Rugby 1931; Highlanders Formigine – Lions Amaranto