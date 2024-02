Rugby Jesi ’70, tempo di derby. In palio c’è il quinto posto

JESI – Rugby Jesi ’70, tocca al derby e in palio c’è il quinto posto in classifica: domenica prossima 11 febbraio, dopo il fine settimana di sosta per il primo turno del Sei Nazioni, il campionato di Serie B torna in scena e lo fa, nel girone 2, con la sfida fra marchigiane. Con inizio alle 14,30 i Leoni del Rugby Jesi ’70 vanno a far visita al “Mandela” di San Benedetto del Tronto alla Fi.Fa Security U.R. San Benedetto che nell’ultima giornata, col suo successo sul campo di Siena e lo stop casalingo del quindici di coach Marco De Rossi ad opera di Colorno, li ha superati in graduatoria appunto in quinta posizione. Il tira e molla fra marchigiane, con sorpassi e controsorpassi fra quinta e sesta piazza, sta caratterizzando la stagione e la sfida, con San Benedetto che nello scorso torneo si aggiudicò entrambi i confronti e Jesi che ha vinto in questo il derby di andata, è quanto mai stimolante.

«Sarà un classico derby che tutti vogliono vincere e in cui tutti mettono il 101% – profetizza il tecnico del Rugby Jesi ’70 De Rossi – noi, dopo la partita con Colorno, stiamo lavorando per cercare di migliorare le cose che nell’ultima partita non sono andate bene. Abbiamo visionato le ultime gare di San Benedetto: loro sono una squadra fisica che gioca molto bene nella mischia e col pacchetto, sono grossi fisicamente. E noi dovremo fare bene in rolling maul per togliergli quel punto di forza, poter andare in attacco e segnare».

Nell’equilibrio che sta caratterizzando in campo e nel testa a testa in classifica il derby, che risulterà determinante? «Chi sarà più ordinato e lascerà meno calci di punizione – dice De Rossi – la disciplina sarà fondamentale, per non dare loro modo di avere possesso lì dove sono forti. Dovremo essere ordinati e disciplinati. Vogliamo vincere, per riprenderci il vantaggio in classifica e anche pareggiare il conto e andare sul 2-2 negli scontri diretti di questi due anni».



Prossimo turno (11 febbraio): Romagna – Lions Amaranto; Bologna Rugby – Rugby Pieve; Modena Rugby – Firenze Rugby 1931; U.R. San Benedetto – Rugby Jesi ’70; Rugby Gubbio – Cus Siena; Colorno – Highlanders Formigine

Classifica: Romagna 57; Bologna Rugby 49; Modena Rugby, Colorno 47; U.R. San Benedetto 32; Rugby Jesi ’70 29; Rugby Pieve, Cus Siena 24; Rugby Gubbio 1984 19; Lions Amaranto 15; Firenze Rugby 1931 13; Highlanders Formigine 8.