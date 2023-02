Rugby Jesi ’70, delusione a Siena

Alla ripresa dopo i due fine settimana di sosta, i Leoni cedono sul campo del quindici toscano in un match sulla carta alla portata. «Dobbiamo capire che il rugby è uno sport di testa. Ora Imola in casa: vincere per chi ci è vicino e per noi stessi»

JESI – «Siamo molto delusi, per primi i giocatori. Dobbiamo prendere coscienza di dove abbiamo sbagliato, di quello che dovevamo fare e non abbiamo fatto. E capire che il rugby è uno sport di testa. Ci lavoreremo». Così coach Marco De Rossi dopo il brusco stop incassato dal Rugby Jesi ’70 in casa del Cus Siena. Era la domenica del ritorno in campo dopo i due fine settimana di pausa e il quindici jesino non ha approfittato dell’appuntamento, che lo opponeva alla penultima in classifica, per consolidare la propria posizione di metà graduatoria: 22-17 per i padroni di casa toscani e coach De Rossi non nasconde l’amarezza.

«Siena era una squadra battibile. Vero che il loro campo, un terreno in sabbia a cui sono abituati a differenza nostra, rappresenta una difficoltà particolare ma non può assolutamente essere una scusa perchè poi tutte e due le squadre debbono correre alla stessa maniera. Probabilmente il nostro non è stato un atteggiamento all’altezza. Siena, davanti al cartellino rosso che l’ha posta ad un certo punto in inferiorità numerica, si è compattata e ha dato di più. Dieci minuti dopo è arrivato un rosso anche per noi e il conto in campo si è riequilibrato. Loro sono stati più tenaci e presenti, da noi solo Carosi ha fatto una prestazione adeguata».

Alla ripresa dopo lo stop, il piglio di Jesi ha deluso le attese. «Dobbiamo capire che il rugby è uno sport di testa e che quando c’è una pausa è il momento di allenarsi di più e che c’è da farlo in maniera diversa. Sto cercando di farlo capire, è una delle cose su cui c’è da lavorare». Domenica prossima 26 febbraio alle 14,30 si torna in casa, al “Latini”, contro il fanalino di coda Imola. «Saremo in casa nostra, vincere e basta – dice De Rossi – lo dobbiamo al pubblico, alla società, a tutti quelli che lavorano con noi e a noi stessi. Ci prepareremo per bene».

Risultati: Modena Rugby – Imola Rugby 64-0; Lions Amaranto – Florentia Rugby 21-35; Cus Siena – Rugby Jesi ’70 22-17; Unione Rugby San Benedetto – Rugby Viadana 7-43; Highlanders Formigine – Bologna Rugby 12-50

Classifica: Rugby Viadana 56; Florentia Rugby 51; Modena Rugby 48; Firenze Rugby 38; Bologna Rugby 38; Rugby Jesi ’70 22; Unione Rugby San Benedetto 19; Cus Siena 16; Highlanders Formigine 15; Lions Amaranto 12; Imola Rugby 6.