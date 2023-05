Rugby Jesi ’70, c’è una classifica da difendere: ultima in casa contro i Lions Amaranto per tornare alla vittoria

JESI – Difendersi negli scontri diretti delle ultime due giornate di campionato dagli assalti, in campo e in classifica, di Lions Amaranto e San Benedetto. E riprendersi così il ruolo di prima del gruppone delle seconde in un girone 2 della Serie B nettamente diviso in due. È il compito dei Leoni del Rugby Jesi ’70 per chiudere al meglio il cammino nel campionato 2022-23: domenica prossima 7 maggio arrivano al “Latini” di via Mazzangrugno (ore 15,30) i livornesi dei Lions Amaranto. E i padroni di casa, reduci dal netto stop nella trasferta sul campo della vice capolista Modena (75-0), cercano riscatto e ritorno alla vittoria, dopo che la striscia di, inevitabili, sconfitte infilate contro le prime cinque della graduatoria ha fatto sì che Jesi venisse raggiunta a quota 26 punti in sesta posizione da San Benedetto, cui andrà poi a far visita nel derby dell’ultima giornata. E intanto gli stessi Lions Amaranto si sono fatti sotto e hanno raggiunto ora la soglia dei 25 punti: contro di loro i Leoni si accingono a disputare l’ultima prova casalinga della stagione.

Modena – Rugby Jesi ’70

«Modena – commenta l’ultima gara il tecnico del Rugby Jesi ’70 Marco De Rossi – ha saputo sfruttare bene la sua forza in touche e in rolling maul, andando subito a segno con cinque mete di fatto nelle prime cinque azioni della gara. Nulla da dire sul loro successo, loro si sono confermati più esperti e bravi e per noi, con una squadra ancora più giovane del solito, si è fatta dura. C’è del rammarico perché i punti incassati sono stati troppi e non lo meritavamo e per non essere riusciti a segnare. Peraltro, abbiamo approfittato di una partita che sarebbe comunque stata complicata anche per provare qualche soluzione differente in vista delle ultime due giornate. E quando ti prendi qualche rischio contro formazioni così organizzate, è inevitabile pagarlo».

Ora però il calendario torna a proporre ai Leoni gare “giocabili”. «È un peccato che la sorte ci abbia messo contro una dopo l’altra tutte le più forti del torneo perché a questo punto, fra avversari proibitivi e soste varie per il Sei Nazioni e per la Pasqua, è passato davvero tanto tempo dalle nostre ultime vittorie contro Imola e Formigine. Ma adesso è il momento di tornare a vincere, a partire già dalla prossima contro Livorno. L’obiettivo lo abbiamo ben chiaro tutti e ci prepareremo al meglio, vogliamo tornare a dimostrare il nostro valore e prenderci in classifica il posto che abbiamo fatto vedere di meritare».

Risultati: Lions Amaranto – Firenze Rugby 9-12; Bologna Rugby- Rugby Viadana 9-29; Highlander Formigine – Imola Rugby 20-31; U.R. San Benedetto – Cus Siena 24-17; Modena Rugby – Rugby Jesi ’70 75-0

Classifica: Rugby Viadana 85; Modena Rugby 81; Florentia Rugby 76; Bologna Rugby 63; Firenze Rugby 55; U.R. San Benedetto, Rugby Jesi ’70 26; Lions Amaranto, Highlanders Formigine 25; Cus Siena 19; Imola Rugby 17.

Prossimo turno (7 maggio): Rugby Jesi ’70 – Lions Amaranto; Firenze Rugby- U.R. San Benedetto; Rugby Viadana – Modena Rugby; Florentia Rugby – Highlanders Formigine; Imola Rugby – Cus Siena