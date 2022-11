Rugby Jesi ’70, troppo forte la capolista Viadana

Netta affermazione al "Latini" della prima della classe. Si ferma la striscia positiva dei Leoni che ora saranno di nuovo in campo, ancora in casa, il 27 novembre, quando riceveranno Bologna

JESI – Troppo forte Viadana, con la sua marcia spedita in testa alla classifica del campionato: al Rugby Jesi ’70 non è riuscita l’impresa di intralciare il cammino della capolista e proseguire una striscia positiva che durava da tre giornate. Al “Latini”, il club lombardo è passato in maniera netta, 5-68, e non ha lasciato margini ai Leoni di coach Marco De Rossi per inserirsi nei suoi meccanismi e incepparli. «Sicuramente e di gran lunga – dice il tecnico del Rugby Jesi ’70 dell’avversario – la migliore squadra fra quelle che abbiamo incontrato fino ad ora. Non abbiamo ancora visto Modena, la seconda in classifica, ma Viadana si è dimostrata la più organizzata, la migliore dal punto di vista atletico e fisico. Probabilmente, fermo il campionato Top 10 e vista quella che era stata la nostra vittoria con Firenze, sono venuti portando qualche elemento della formazione maggiore e prendendoci tutt’altro che sotto gamba. Mentre noi eravamo ancora più rimaneggiati che nell’ultimo turno. Ma l’ho detto anche ai ragazzi: sono stato contento che abbiano avuto la possibilità di confrontarsi con un avversario di livello superiore. E che non ci siamo tirati indietro».

Rugby Jesi- Viadana

Prosegue De Rossi: «All’inizio li abbiamo sofferti, poi abbiamo preso le misure, a tratti giocato anche bene, provato a fare le nostre cose fino a che fisicamente abbiamo retto. Ma loro, è chiaro, sono stati più bravi e gli va reso tutto il merito. Avremmo forse potuto subire un paio di mete in meno e segnarne una in più ma non sarebbe cambiata la sostanza di una partita che ci ha dato tutta la consapevolezza della forza di Viadana».

I Leoni ora torneranno in campo in Serie B a fine mese: col campionato fermo nel prossimo fine settimana e, alla ripresa del 20 novembre, il Rugby Jesi ’70 che sosterrà il turno di riposo previsto da calendario, appuntamento il 27. «Arriverà a Jesi il Bologna (attuale quarta, nda), un’altra buona formazione, organizzata e che le sta vincendo quasi tutte. Sfrutteremo queste settimane per recuperare qualche infortunato e energie fisiche e mentali. E ci prepareremo bene: sono convinto che faremo una buona prestazione».

Nel resto del programma dell’ultimo fine settimana, ferme le Under 19 e 17 e stop 7-69 ad opera di Pesaro per la Under 15.