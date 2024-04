Rugby Jesi ’70, niente impresa a Bologna. Ora ultima casalinga con Modena. «Salutare bene il nostro pubblico»

JESI – Rugby Jesi ’70, contro la terza forza della classifica Bologna non riesce, nel girone di ritorno, quella che era stata la magia dell’impresa all’andata: dalla trasferta emiliana, in casa della squadra che avevano battuto a Jesi lo scorso dicembre per 23-22, i Leoni tornano stavolta con un netto stop, 85-7. A due turni dal termine del campionato, testa ora alla prossima partita, che sarà l’ultima casalinga di stagione, domenica 28 aprile al “Latini” contro la quarta della graduatoria Modena (inizio alle 15,30).

«Loro erano in grande forma – commenta coach Marco De Rossi lo stop di Bologna – e sicuramente la motivazione di riscattare lo stop di un girone fa si è fatta sentire e si è vista. Noi siamo stati falcidiati all’ultimo dall’influenza e non abbiamo potuto mettere in campo i giocatori con i quali avevamo preparato la partita. Eravamo un po’ rimaneggiati ma chi ha giocato, lo ha fatto bene. Sono soddisfatto del primo tempo, in particolare dei primi 20 minuti in cui siamo stati ottimi, poi Bologna è venuto fuori. Abbiamo preso nella ripresa troppi punti ma, subito un rosso e un giallo, eravamo sotto anche numericamente. Ora ci concentriamo sulla prossima». Spiega De Rossi: «Sarà importante cercare di recuperare in settimana infortunati e influenzati. Vogliamo fare una bella prestazione per quella che sarà l’ultima partita in casa del campionato, ci teniamo a salutare il nostro pubblico nel migliore dei modi».

Risultati: Modena Rugby – Romagna 17-31; Rugby Gubbio 1984 – U.R. San Benedetto 27-27; Bologna Rugby – Rugby Jesi ’70 85-7; Firenze Rugby 1931 – Lions Amaranto 17-15; Colorno – Rugby Pieve 36-10; Highlanders Formigine – Cus Siena 20-26

Classifica: Romagna 94; Colorno 81; Bologna Rugby 80; Modena Rugby 74; Rugby Pieve 55; U.R. San Benedetto 49; Cus Siena 45; Rugby Jesi ’70 39; Lions Amaranto 34; Rugby Gubbio 1984 30; Firenze Rugby 1931 19; Highlanders Formigine 13

Prossimo turno (28 aprile): Rugby Jesi ’70 – Modena Rugby; Romagna – Rugby Gubbio 1984; Rugby Pieve – U.R. San Benedetto; Firenze Rugby 1931 – Colorno; Lions Amaranto – Highlanders Formigine; Cus Siena – Bologna Rugby