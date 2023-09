Rugby Jesi ’70, per Alice Angelucci chiamata in azzurro. «Tanta adrenalina!»

Per la giovane classe 2006 convocazione per il raduno della Nazionale Under 18 Femminile in programma dal 22 al 24 settembre prossimi a Parma

JESI – «Tanta adrenalina. Potrò confrontarmi e esercitarmi ad un livello molto più alto di quello a cui sono abituata». Parola di Alice Angelucci, classe 2006, in forza al Rugby Jesi ’70, convocata per il raduno della Nazionale Under 18 Femminile in programma dal 22 al 24 settembre prossimi a Parma.

«La chiamata – dice Alice – un poco me l’aspettavo ma quando arrivano mail di questo genere non si può non avvertire lì per lì un poco d’ansia. Ansia e tanta adrenalina appunto, non vedo l’ora. Troverò ragazze molto forti e potrò mettermi alla prova con loro».

Alice Angelucci

L’avventura nella palla ovale di Alice, figlia del tecnico del Rugby Jesi ’70 Andrea Angelucci, inizia tre anni e mezzo fa. «All’inizio andavo al campo a vedere gli allenamenti che mio padre faceva con i bambini più piccoli. Il gioco mi è piaciuto subito. Ho visto uno sport di squadra e capito che coinvolge tutti. Una sfida in cui ci si aiuta l’una con l’altra ed è quello che mi ha conquistato. Ho cominciato con le Leonesse della prima squadra femminile poi, formato il team giovanile, sono passata nella mia categoria».

Dove intanto la stagione ha preso il via. «Ci stiamo allenando anche con le ragazze delle Spartan Queens per iniziare il campionato con loro a novembre».

Intanto l’appuntamento azzurro. «Mi aspetto una esperienza bella e molto impegnativa. Ci sarà tanto da fare e da allenarsi per essere all’altezza».