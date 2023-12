Rugby Jesi ’70, a Firenze obiettivo continuità

JESI – Rugby Jesi ’70, dopo il fine settimana di sosta si torna in campo: domenica prossima 10 dicembre l’ottavo turno del campionato di Serie B porta i Leoni di coach Marco De Rossi di nuovo in trasferta, sul campo del Firenze Rugby 1931 fanalino di coda. L’obiettivo è dare seguito al successo interno contro Formigine dell’ultima giornata.

«Stiamo preparando la gara e valutando se ci sarà la possibilità di recuperare qualche elemento – dice De Rossi – la prossima è una partita che dobbiamo vincere, perché vogliamo restare lì dove siamo in classifica e perché quello che andiamo a incontrare è un avversario contro cui possiamo puntare alla vittoria. Lavoriamo a dovere per andare a fare una partita fatta bene».

Avversario, Firenze, dalla brutta classifica ma non per questo da sottovalutare. «Tutt’altro – mette in guardia il tecnico – ricordiamo che due turni fa Firenze ha battuto il Cus Siena, successo che gli è poi stato tolto a tavolino per l’errore di un giocatore in prima linea ma che sul campo era arrivato. Quindi, attenzione». È il penultimo impegno del 2023 ma l’aria di Feste può attendere. «Dobbiamo mantenere alta la tensione – ci restano due partite, prima Firenze poi Bologna che è una delle prime, ma dobbiamo pensare ad una gara alla volta. Concentriamoci intanto sul fare risultato in Toscana, non sarà semplice».

Campionato Serie B 8° giornata: Highlanders Formigine – Romagna; Rugby Gubbio – Rugby Pieve; Bologna Rugby – U.R. San Bendetto; Modena Rugby – Cus Siena; Firenze Rugby 1931 – Rugby Jesi; Colorno – Lions Amaranto

Classifica: Romagna 32; Bologna Rugby, Modena Rugby 27; Colorno 22; Rugby Pieve 21; U.R. San Benedetto, Cus Siena 19; Rugby Jesi 18; Rugby Gubbio 1984 13; Lions Amaranto 10; Highlanders Formigine 1, Firenze Rugby 1931 0