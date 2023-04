Rugby Jesi ’70, in arrivo in 4mila coi tornei di primavera. E il leone Federico fa da guida

Si comincia nel fine settimana del 16 aprile con la carica dei partecipanti alla IV edizione del “Federico II” dedicato alle Under dalla 7 alla 13, a maggio si replica col Memorial “Mussini” per i club “Zebre Family”

JESI – Quarantasei squadre iscritte in rappresentanza di 19 club da sei regioni d’Italia, oltre 550 giovanissimi in campo per un afflusso che, con tecnici, educatori, accompagnatori e familiari al seguito, porterà a Jesi e sul territorio almeno mille e 500 persone. Il Rugby Jesi ’70 si prepara a mandare in scena sul suo campo, nel fine settimana del 15 e 16 aprile prossimi, la IV edizione del Torneo “Federico II” di minirugby.

«Under 7, 9, 11 e 13 le categorie impegnate – spiega Juri Baglioni, responsabile settore minirugby della società jesina e per l’organizzazione – le squadre partecipanti arriveranno da Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo e Emilia Romagna e in molti saranno qui e pernotteranno in zona, in vista della giornata di gare di domenica 16, già sabato 15. Ed è per questo che, nel pacchetto di opportunità e possibilità legate al torneo, sono state inserite, organizzate e messe a disposizione visite in città, sul territorio e nelle cantine della Vallesina».

E non è un caso che già da un po’ sui suoi canali social il Rugby Jesi ’70 abbia dato spazio a Federico, il leone coronato mascotte del torneo, affiancandolo, in un tour turistico, ad alcuni degli scorci tipici della città di Jesi.

«Ci teniamo a fare sì che appuntamenti come il prossimo diventino e siano una opportunità per l’intera città – dice il presidente del Rugby Jesi ’70 Luca Faccenda – saranno almeno 4mila le persone che, grazie agli eventi di primavera in programma sul nostro campo, verranno a fare visita a Jesi e in generale al territorio nelle prossime settimane: dopo il Torneo “Federico II” del 16 aprile, a maggio toccherà al Memorial “Leonardo Mussini” per le categorie dalla Under 5 alla Under 13 degli oltre 125 club della “Zebre Family”, che quest’anno siamo stati scelti, dalle Zebre stesse, per ospitare. Occasioni di questo tipo, tanto più perché rivolte ai più piccoli, vanno ben al di là del puro avvenimento sportivo e agonistico. Significano condurre alla scoperta di tutto ciò che circonda il campo da rugby e il luogo della partita interi gruppi familiari e di amici. E noi vogliamo farci trovare pronti e a servizio di tutta la comunità».

Ed è così che Federico accompagna sui social del Rugby Jesi ’70 a conoscere la città, in attesa di essere fisicamente presente domenica 16 nell’impianto di via Mazzangrugno. Spiega Baglioni: «Saranno undici i campi di gioco allestiti, dove i piccoli saranno impegnati dalle 8,30 di domenica mattina fino più o meno alle 17. Un appuntamento che siamo contenti di tornare a proporre».