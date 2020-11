Rugby, per Italia-Fiji in programma ad Ancona si attendono i tamponi

Per avere il via libera sul test match di sabato al Del Conero bisognerà attendere i tamponi riguardante la formazione ospite colpita da un focolaio e costretta già a rinviare l'ultima sfida con la Francia

ANCONA- Italia- Isole Fiji, valevole per l’ “Autumn Nations Cup” di Rugby e in programma per sabato alle 13.45 al Del Conero di Ancona, si giocherà solo se i tamponi daranno esito “negativo” per quel che concerne la formazione ospite.

Questo in virtù dell’annullamento del precedente match che si sarebbe dovuto tenere tra Isole Fiji e Francia, non disputato a causa di un focolaio Covid proprio all’interno della compagine isolana. Sarà quindi il risultato dei tamponi, previsto forse per il tardo pomeriggio di oggi o al massimo per domani, a far scattare il verde o il rosso nel semaforo del test-match che sarà coperto integralmente da Mediaset su canale 20 vista l’obbligatorietà delle porte chiuse.

I vertici dell’Autumn Nations Cup si sono trincerati dietro il silenzio limitandosi a dichiarare che: «In questo momento è prematuro dare indicazioni sull’effettuazione di questo match, visto che nei prossimi giorni sono in programma una serie di test». Se la sfida dovesse essere confermata, l’arrivo degli azzurri ad Ancona dovrebbe essere previsto per giovedì per iniziare a prendere contatto con l’impianto dorico.

L’allenatore dell’attacco Marius Goosen, uno dei baluardi dello staff tecnico azzurro, ha fotografato l’attesa: «Contro le Fiji dovremo lavorare su alcune situazioni di gioco che non hanno funzionato al meglio. C’è tanta voglia di far bene. Giocare senza pubblico? È strano, ma la cosa che viene evidenziata è il supporto continuo che tutti, giocatori in panchina, in tribuna e staff al completo, costantemente fanno sentire a chi è in campo». Nell’ultima amichevole disputata, l’Italrugby di coach Franco Smith ha perso 17-28 con la Scozia lasciando comunque intravedere segnali positivi.