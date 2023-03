Rugby, in casa della capolista Jesi fa bella figura per un tempo. «Buona prova, ora testa alta a Bologna»

Contro Viadana, Leoni alla pari per 40'. «Poi il rugby, contro un avversario molto più forte e organizzato, non perdona. Ma sono veramente contento della prestazione dei ragazzi contro una squadra davanti a tutti per la A» dice De Rossi

JESI – Un tempo giocato alla pari in casa della prima della classe che sta guidando la classifica e la corsa per il salto in Serie A: dalla trasferta nella tana di Viadana il Rugby Jesi ’70 torna con una sconfitta che si fa ampia nel secondo tempo ma con tanto di buono per ciò che la giovane formazione di coach Marco De Rossi è riuscita a lungo a mostrare contro un avversario proibitivo.

«Una delle nostre migliori partite della stagione, sicuramente fra quelle giocate in trasferta – commenta De Rossi – nel primo tempo siamo stati molto concentrati, spinti dal bellissimo impianto in cui si giocava e dalla consapevolezza della forza dell’avversario che avevamo di fronte. Ce la siamo giocata a viso aperto, mettendo tanta pressione in mischia e sui tre quarti, abbiamo segnato bene e difeso molto bene, fino a chiudere la prima metà di gara sotto 12-10. Poi il rugby non perdona quando giochi contro un avvversario molto più forte e organizzato: nel secondo tempo loro hanno fatto i cambi giusti e sono riusciti a segnare molto più di quanto non avessero fatto nel primo. E io stesso ho voluto dare a tutti l’opportunità di provare l’emozione di giocare in un impianto da Campioni d’Italia, una realtà straordinaria».

È già il momento di guardare avanti. «Abbiamo preso un paio di botte e speso tante energie, per fortuna abbiamo davanti una settimana di sosta prima del ritorno in campo il 2 aprile nella trasferta di Bologna. Sono veramente contento della prestazione che i ragazzi hanno mostrato contro una squadra di valore e che è davanti a tutti per andare in Serie A. Per tanti di loro non è di poco conto il passaggio da un campionato regionale Under 19 ad uno stadio come quello del Viadana. Con questo spirito sono certo che andremo a giocarcela a testa alta anche a Bologna».

Nel resto del panorama del fine settimana del Rugby Jesi ’70, da segnalare le prove della Under 17, vincente 54-19 sui pari età di Ascoli e caduta 12-37 contro Perugia, e la Under 15 vincente 21-0 su San Benedetto.

Risultati: Florentia Rugby – Firenze Rugby 27-20; Bologna Rugby – Cus Siena 29-15; Rugby Viadana – Rugby Jesi ’70 52-10; Highlanders Formigine – U.R. San Benedetto 27-24; Lions Amaranto – Modena Rugby 13-41

Classifica: Rugby Viadana 70; Florentia Rugby 66; Modena Rugby 63; Bologna Rugby 49; Firenze Rugby 44; Rugby Jesi ’70 26; Higlanders Formigine 21, Rugby San Benedetto 20; Cus Siena, Lions Amaranto 16; Imola Rugby 7.