Rugby, Adrian di Giusto sarà ancora il dt dell’Unione Rugbistica Anconitana

Il tecnico italo-argentino è stato riconfermato dalla società del presidente Ernesto Cimino anche per la stagione sportiva 2020-2021. Nel suo passato tante esperienze in giro per l'Italia

ANCONA- Il coach italo-argentino Adrian di Giusto (’66) sarà ancora il direttore tecnico dell’Unione Rugbistica Anconitana. La conferma è arrivata, questa mattina, direttamente dalla pagina ufficiale della società biancoverde che si è detta entusiasta di proseguire il rapporto umano e professionale anche nella stagione sportiva 2020-2021. A commentare la scelta è stato direttamente il presidente dell’URA Ernesto Cimino:

«Come ogni anno a maggio ci siamo risentiti per stilare la programmazione. La riconferma di Adrian di Giusto come direttore tecnico era doverosa per quanto di buono fatto in una stagione molto particolare come quella che abbiamo vissuto. Con lui puntiamo sulla continuità e sulla qualità della nostra proposta».

Di Giusto, cresciuto in Argentina a Paranà, ha nel suo passato esperienze a Lecco, Perugia, Frascati, Foligno, Asti, Terni, Messina e Falconara prima del trasferimento nella scorsa estate ad Ancona.