Rugby, il 2024 dei Leoni di Jesi parte da Modena

JESI – Primo appuntamento del nuovo anno, penultimo del girone d’andata: alla ripresa del campionato di Serie B il Rugby Jesi ’70 va a far visita, domenica prossima 14 gennaio (14.30) al Modena, terza forza della classificata appaiata a Colorno a quota 32 punti. Due in meno di quel Bologna vice capolista che i Leoni, con una impresa, hanno saputo fermare sul proprio campo nel match di chiusura del 2023. Il quindici di coach Marco De Rossi va a caccia di una conferma, quanto meno sul piano della prestazione.

«Ci siamo sempre allenati, la scorsa settimana per rimetterci in forma dopo le meritate Feste e in questa per preparare a dovere una gara dura come quella che ci attende a Modena – dice coach De Rossi – il morale è alto, andiamo a provare a fare più punti possibile».

Jesi cerca un salto di qualità anche fuori casa. «Dobbiamo provare a mantenere lo stesso ritmo di gioco e la stessa mentalità dell’ultima contro Bologna – ricorda il tecnico – sappiamo che fuori casa pecchiamo un po’ ma è un punto sul quale stiamo cercando di migliorare. Una mentalità che col mio lavoro sto provando a portare in tutto il Club e che sta dando i suoi frutti anche nel rendimento delle Under 16 e 18, per stare bene in campo in tutte le partite».

Classifica: Romagna 42; Bologna Rugby 34; Modena Rugby, Colorno 32; Rugby Jesi ’70 24; Rugby Pieve, U.R. San Benedetto, Cus Siena 23; Rugby Gubbio 1984 17; Lions Amaranto 11; Firenze Rugby 1931 8; Highlanders Formigine 2.

Prossimo turno (14 gennaio): Rugby Gubbio – Romagna; U.R. San Benedetto – Rugby Pieve; Bologna Rugby – Cus Siena; Modena Rugby – Rugby Jesi ’70; Colorno – Firenze Rugby 1931; Highlanders Formigine – Lions Amaranto