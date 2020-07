Robur Basket Osimo, il colpo a effetto si chiama Pietro Montanari

OSIMO- La Robur Basket Osimo, Serie C Gold, cala l’asso in sede di mercato. Alla corte di coach Leonardo Castracani arriva il giovane classe 2001 Pietro Montanari che, secondo la gran parte degli addetti ai lavori, può essere considerato uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama marchigiano. Ala di ruolo nata a Macerata, ma jesino d’adozione, Montanari impreziosisce un roster ambizioso e futuribile pronto a recitare un ruolo di primo livello nella stagione sportiva 2020-2021.

Grazie alla sua forza fisica e alle varie caratteristiche tecnico-attitudinali, Montanari può considerarsi giocatore duttile e sempre utile alla causa. Nel suo passato, nonostante la giovane età, ci sono già esperienze importanti come quella con l’Aurora in LegaDue, l’Aesis Jesi di coach Francioni in Serie C Silver e nelle varie categorie giovanili. In particolar modo, nell’ultimo campionato U18 d’Eccellenza Montanari ha prodotto 12 punti di media a partita laureandosi come miglior rimbalzista del girone.