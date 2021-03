FABRIANO – Il Campionato Nazionale di serie A1 di ginnastica ritmica, quest’anno intitolato “Trofeo San Carlo Veggy Good”, si appresta a chiudere la “regular season” sabato 20 marzo al PalaGuerrieri di Fabriano, che ospiterà la terza e ultima tappa, prima dell’atto conclusivo, la Final Six che assegnerà il titolo tricolore 2021 (Torino, 24 aprile).

La locale Faber Ginnastica Fabriano, che ospita e organizza l’evento, è al primo posto in classifica con punti 175.550 dopo le prime due tappe (a Napoli e a Desio), segue al secondo posto la San Giorgio Desio con 167.650 punti, terza l’Udinese con 154.350, via via tutte le altre squadre.

Le fabrianesi, in questa stagione, vanno a caccia del quinto scudetto di fila e sabato tra le mura amiche si presenteranno con il capitano Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli, Anais Carmen Bardaro, Serena Ottaviani, Gaia Mancini e Lara Manfredi, ma al momento non è stato reso noto chi eseguirà i quattro esercizi del programma.

Oltre al campionato di serie A1, Fabriano ospiterà anche la serie A2 e la serie B. Il programma prende il via sabato 20 marzo alle ore 15 con la A2, poi alle 18.15 sarà invece la volta dell’attesa serie A1 che, vista la chiusura al pubblico della manifestazione per via del Covid, andrà in diretta streaming sulla pagina Youtube della Federazione Ginnastica Italiana al seguente link. Domenica 21 marzo, infine, sarà la volta della serie B che inizierà alle ore 10.