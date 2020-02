La Faber Ginnastica Fabriano inizia alla grande il campionato 2020 di serie A1

Prima giornata e prima vittoria per il team fabrianese allenato da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova al PalaGuerrieri. La seconda tappa è in programma a Eboli fra quindici giorni

FABRIANO – La Faber Ginnastica Fabriano continua ad essere una schiacciasassi. Ieri sera – tra le mura amiche del PalaGuerrieri – il team cartaio ha iniziato alla grande il Campionato Italiano 2020 di ritmica aggiudicandosi nettamente la prima tappa (delle quattro in programma).

Primo posto di giornata con ben 104,900 punti per la Faber Ginnastica grazie alle prestazioni di Milena Baldassarri, Talisa Torretti, Sofia Raffaeli e della russa Karina Kuznetsova. Al secondo posto, già molto distaccata, l’Udinese con punti 97.650, pur guidata dalla straordinaria Alexandra Agiurgiuculese (che al Cerchio ha ottenuto il punteggio individuale più alto dell’intera giornata, 23.650) e al suo fianco Tara Dragas e Isabelle Tavano. Al terzo posto l’Armonia d’Abruzzo (punti 91.950) che ha schierato la veterana Alessia Russo, Eva Gherardi, Alice Capozzucco, Enrica Paolini e la russa Anna Sokolova. Via via tutte le altre squadre.

Prosegue, dunque, l’egemonia della Faber Ginnastica Fabriano, che – lo ricordiamo – ha vinto gli ultimi tre scudetti (2017, 2018, 2019) ed è partita benissimo anche in questo campionato 2020.

La seconda tappa del Campionato si terrà fra quindici giorni a Eboli, in provincia di Salerno.