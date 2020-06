Ristporo Fabriano, bel colpo: preso Roberto Marulli

Guardia di 29 anni, giocava in A2 alla Poderosa Montegranaro: un pezzo importante per il “quintetto” dei cartai in vista della prossima stagione in serie B

FABRIANO – Arriva anche il primo volto nuovo in casa Ristopro Fabriano, che sta allestendo una robusta formazione in vista del prossimo campionato di serie B di basket.

Dopo le conferme di Merletto (play), Radonjic (ala) e Garri (pivot), questa mattina – 25 giugno – la società guidata dal presidente Mario Di Salvo ha ufficializzato l’accordo con la nuova guardia.

Si tratta di Roberto Marulli, bergamasco, classe 1991, altezza 188 centimetri, reduce da cinque stagioni consecutive disputate nella categoria superiore, la serie A2, ultima delle quali nella vicina Poderosa Montegranaro, dove, prima dell’interruzione del campionato per l’emergenza Coronavirus, stava viaggiando a 7,8 punti a partita. La sua migliore stagione in A2 l’ha giocata tre anni fa a Roseto (8,9 di media), mentre in B si è particolarmente distinto ad Agropoli nel 2014/15 con 14,3 punti di media. Ha giocato anche a Treviglio, Cecina, Reggio Calabria e Trapani.

Marulli è una guardia. All’occorrenza può essere utilizzato anche da play, ma sostanzialmente è un “attaccante”, a cui piace puntare il canestro o prendersi un tiro dall’arco, capace di crearsi un tiro importante anche fuori dagli schemi.

Per la serie B, un giocatore sicuramente di fascia alta, che va ad impreziosire il quintetto della Ristopro, per completare il quale – a questo punto – manca soltanto un’ala piccola. In tal senso, si fa il nome di Andrea Scanzi (ex Cesena): nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.