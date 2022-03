Ristoro Fabriano basket, arriva un’altra sconfitta

FABRIANO – Una Ristopro Fabriano – che a sprazzi non è neanche dispiaciuta – viene sconfitta a domicilio dalla Benacquista Latina per 79-87, raggiungendo la poco invidiabile quota di nove ko consecutivi.

Desolatamente ultima con 6 punti nel campionato di A2, e dopo aver ceduto Benetti in settimana al Ravenna, alla formazione cartaia sempre più spuntata non resta che attendere la matematica per una retrocessione in B sostanzialmente inevitabile, ma nel frattempo la squadra sta tentando almeno di onorare il campionato e – contro Latina – lo ha fatto giocando in maniera dignitosa, pur con tutti i limiti che la contraddistinguono.

La Ristopro è stata avanti anche di nove lunghezze nel primo quarto e in testa quasi fino all’intervallo lungo, poi pian piano è calata di fronte alla Latina dell’applaudito ex Radonjic, ma è tornata ad un possesso di distanza dai laziali in un paio di occasioni, salvo cedere nell’ultimo quarto fino al conclusivo 79-87.

«Purtroppo mi ritrovo a commentare un copione già noto – sono state le parole di coach Marco Ciarpella. – Abbiamo concesso troppi secondi tiri e facili conclusioni a Latina, e non siamo stati capaci di arginare il loro contropiede. Abbiamo alternato momenti offensivamente buoni a momenti di blackout. Dispiace perché era una partita che potevamo vincere».

Il quadro completo della giornata: Stella Azzurra Roma – Chieti 74-66, Ferrara – Nardò 83-62, Fabriano – Latina 79-87, Chiusi – Ravenna 75-85, Scafati – Cento 74-54, San Severo – Verona 88-77, Forlì – Atlante Roma 101-91.

Classifica – Scafati 36; Ravenna 34; Verona 33; Ferrara 30; Chiusi e Cento 28; Forlì 26; San Severo 24; Latina 22; Atlante Roma 20; Chieti 16; Nardò 14; Stella Azzurra Roma 12; Fabriano 6.

Ristopro Fabriano – Benacquista Assicurazioni Latina = 79-87

Ristopro Fabriano – Santiangeli 19 (4/5, 2/8), Smith 13 (4/7, 1/4), Thioune 13 (5/7), Tommasini 12 (4/4, 1/6), Hollis 12 (6/9, 0/4), Marulli 7 (1/3, 1/4), Matrone 3 (1/4, 0/1), Gulini (0/2 da tre), Re (0/1 da dye), Caloia ne, Onesta ne. All. Ciarpella

Benacquista Assicurazioni Latina – Fall 18 (9/11), Jackson 18 (1/2, 4/11), Radonjic 16 (2/2, 3/8), Henderson 13 (2/3, 3/6), Veronesi 7 (3/6, 0/3), Bozzetto 4 (1/2, 0/2), Durante 4 (2/4), Mouaha 3 (1/2, 0/1), Passera 2 (1/2), Ambrosin 2 (1/2). All. Granenti

Parziali – 28-23, 17-27, 19-17, 15-20