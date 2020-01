La Ristopro Fabriano riprende subito a correre. E ricorda Kobe Bryant

FABRIANO – Serviva tornare subito alla vittoria dopo la bruciante sconfitta di sabato scorso a Cesena, serviva farlo in una serata senza troppi patemi.

Il 92-60 con cui la Ristopro Fabriano ha superato l’Adriatica Press Teramo si commenta sostanzialmente da solo e conferma i cartai al secondo posto nella classifica di serie B con 30 punti, alle spalle della Tramec Cento che ne ha 32.

«Non dovevamo dimostrare nulla, perché a Cesena abbiamo giocato una signora partita – ha dichiarato nel post gara il tecnico fabrianese Lorenzo Pansa -. C’era, ovviamente, dispiacere e volevamo prenderci questi due punti in casa. Lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, non per lo scarto finale che lascia il tempo che trova, ma per la durezza con cui abbiamo affrontato il match».

Eccezion fatta per i primi minuti, infatti, in cui Teramo pur privo di Di Bonaventura ha tenuto botta grazie ai canestri di Lorenzo Bruno (accolto calorosamente insieme all’altro ex Federico Lestini, nda), la Ristopro è andata via agevolmente nel prosieguo della gara.

«Sono contento per i sei giocatori in doppia cifra – prosegue la disamina il nocchiero fabrianese -, frutto di una buona distribuzione dei tiri, vuol dire che abbiamo giocato “insieme” una buona partita».

Ampio spazio anche alle cosiddette “seconde linee”: il lungo Luigi Cianci in campo 19 minuti con 8 rimbalzi catturati e i primi punti in serie B per il diciottenne Leonardo Pacini.

«Sono felice per i ragazzi più giovani – dice di loro il coach -: Cianci ha tenuto molto bene il campo, Pacini… si meritava di pagare una cena a tutti, stanno lavorando con dedizione non comune e questo è il risultato. Qualche minuto anche per Cicconcelli e Cola. Insomma, non posso che parlare di una serata positiva. Penso che in ottica futura una distribuzione del minutaggio più ampia debba diventare una costante per noi».

«Ho avuto l’opportunità di giocare, dopo tanto allenamento e qualche sacrificio, e i primi punti sono arrivati – è felice nel dopogare il giovane Leonardo Pacini -. È stato bello. Quest’anno sto vivendo una grande esperienza in questo gruppo così unito di giocatori, mi ritengo fortunato. Colgo l’occasione per ringraziare la società, i compagni che tutti i giorni mi sostengono e gli allenatori per la disponibilità».

«Bellissima serata – gli fa eco Luigi Cianci, classe 2000 -. Ringrazio anche io il coach per la fiducia e i compagni per i continui stimoli. Era importante tornare alla vittoria subito e lo abbiamo fatto eseguendo quello che avevamo preparato nei giorni precedenti. Ora pensiamo ad Ozzano, un avversario non facile e che gioca bene».

Già, la testa corre già al prossimo match. Il calendario è pressante in questo periodo: la Ristopro Fabriao anticipa ancora sabato 1 febbraio sul parquet di Ozzano dell’Emilia (ore 20.30) per affrontare la Sinermatic, formazione insidiosa che ha 22 punti in classifica.

Maurizio Del Testa al tiro da tre punti (foto di Marco Teatini)

Ristopro Fabriano – Adriatica Press Teramo = 92-60

Ristopro Fabriano – Del Testa 13 (2/2, 3/9), Merletto 11 (3/4 da tre), Petrucci 11 (1/1, 3/6), Radonjic 11 (4/5, 1/1), Paolin 11 (4/7, 0/3), Garri 10 (3/6, 0/1), Fontana 9 (2/5, 1/3), Fratto 8 (2/5, 1/1), Cianci 4 (2/4), Pacini 4 (2/3, 0/1), Cicconcelli, Cola. All. Pansa

Adriatica Press Teramo – Bruno 19 (9/14, 0/2), Matic 8 (1/2, 2/8), Banach 8 (3/5), Lestini 6 (3/5, 0/6), Tremolada 6 (1/4, 1/3), Montanari 5 (1/1, 1/3), Cucchiaro 5 (1/3, 1/1), Forte 3 (0/8, 1/3), Rossi ne, Del Sole n. All. Cilio

Arbitri – Daniela Bellamio di Latina e Giorgio Silvestri di Roma

Parziali – 23-19, 27-18, 26-17, 16-6.

Prima della partita di ieri sera, mercoledì 29 gennaio, tra Ristopro e Adriatica Press Teramo, al PalaGuerrieri di Fabriano si è svolta una commovente commemorazione di Kobe Bryant, di cui riportiamo alcune immagini: