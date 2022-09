Ristopro Fabriano: “vernissage” e ultima amichevole, il 2 ottobre si comincia

FABRIANO – E’ in arrivo l’ultima settimana che precede l’inizio del campionato di serie B di basket 2022/23, quando la Ristopro Fabriano esordirà in casa – domenica 2 ottobre – con la Computer Gross Empoli (PalaChemiba di Cerreto d’Esi, ore 18).

Nel frattempo, per i cartai, si sono consumati gli ultimi due appuntamenti di questa lunga pre-season.

Venerdì 23 settembre allo Chalet dei Giardini c’è stato il “vernissage” della Ristopro Fabriano 2022/23, con la presentazione al pubblico della squadra, dello staff e della dirigenza.

Ieri pomeriggio, sabato 24 settembre, infine, al palasport di Castelraimondo, la Ristopro e i “cugini” della Halley Vigor Matelica – in attesa di confrontarsi poi anche in campionato – hanno disputato la loro ultima amichevole.

Il tabellone finale ha parlato di un successo 78-83 per Fabriano. Primi due quarti equilibrati caratterizzati da intensità in difesa e buoni canestri in attacco. Terzo quarto in cui Matelica parte forte e va a +13. La Ristopro risponde con un break di 0-15. Nell’ultimo periodo equilibrato, Fabriano nei minuti finali di gioco fa suo il risultato.