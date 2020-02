Basket, la Ristopro Fabriano sfiora il colpo grosso sul campo della Tramec Cento

FABRIANO – «Dopo una partita giocata così, posso dire che la Ristopro Fabriano ha le carte in regola per vincere il campionato». I cartai hanno perso in maniera rocambolesca lo scontro al vertice del campionato di serie B di basket sul campo della Tramec Cento (68-66), ma nonostante la delusione per la partita scivolata via nel finale, coach Lorenzo Pansa è risoluto nelle sue considerazioni.

«I miei ragazzi sono stati protagonisti di una prova encomiabile – prosegue il nocchiero biancoblù -. Ci è mancata lucidità solo negli ultimi due possessi. Entrambe le squadre hanno disputato una prestazione di altissimo livello, dando vita a un match di categoria superiore per durezza e intensità».

La Tramec Cento raggiunge così Fabriano al vertice della classifica a quota 36 punti, ma gli emiliani sono avanti in virtù degli scontri diretti (avevano vinto anche all’andata). I cartai anche stavolta sono stati sostenuti in trasferta da circa 250 tifosi, che a lungo hanno sognato il “colpo grosso”. Tostissima anche la locale tifoseria di Cento, che ha dato vita a una grande atmosfera anche sugli spalti del PalaSavena.

Il match ha dovuto fare a meno fin da subito di due protagonisti: la Tramec Cento si presenta senza la guardia Leonzio (scavigliato da due settimane) e la Ristopro Fabriano senza il play Merletto (rimasto a casa col febbrone). Probabilmente più pesante l’assenza per i cartai, privati del proprio “cervello”, poi per giunta i direttori di gara (non del tutto convincente la direzione dei laziali Barilani e Picchi) già al 16’ fischiano quattro falli a Radonjic, togliendo sostanzialmente dalla partita l’uomo più in forma della Ristopro in questo periodo.

Fabriano sembra vacillare e va sotto 45-36 al 22’. Ma a questo punto inizia la riscossa. «Abbiamo trovato da dentro le risorse per rimontare, i ragazzi hanno fatto tutto da soli», li applaude coach Pansa.

Trascinati da uno splendido Garri in attacco (21 punti, 8/9 da due, 10 rimbalzi), e con una difesa mordente, i fabrianesi firmano un break di 2-10 e chiudono il terzo quarto a contatto (52-51), al 31’ concretizzano il primo vantaggio della partita (52-53) e – quando coach Pansa rischia il tutto per tutto rimandando in campo Radonjic – il montenegrino lo ripaga con sette punti in fila per il massimo vantaggio biancoblù sul +4 (56-60 al 36’).

Le due squadre se le danno di santa ragione, ma in questo frangente il “trend” sembra essersi definitivamente spostato in mano a Fabriano, che a un minuto e mezzo dalla fine è ancora avanti di tre (63-66). Poi – quasi la fotocopia della sconfitta del 24 gennaio a Cesena – gli ultimi episodi sono avversi ai biancoblù. Accorcia Moreno (65-66), Paolin fallisce da tre, sbaglia da fuori anche Morici ma nella lotta a rimbalzo gli arbitri premiano la Tramec per un sospiro di Garri su Paesano che fa 1/2 dalla linea (66-66). Azione fabrianese, Petrucci sbaglia da tre, il rimbalzo lungo premia Moreno che trova l’equilibrio giusto per punire la Ristopro a cinque secondi dalla sirena (68-66). Time-out, coach Pansa disegna il gioco d’attacco, ma il tiro da tre di Petrucci è corto.

«È stata una bella partita, brave entrambe le squadre – aggiunge il capitano fabrianese Francesco Fratto. – Non stiamo a recriminare, ma in una gara in cui ci siamo picchiati dall’inizio alla fine, è un peccato che uno dei possessi decisivi sia stato deciso da un fischio contro Garri in questo modo… Detto questo, dobbiamo abituarci a questo tipo di gare per quando arriverà il momento giusto. Finali amari sia a Cesena che qui? Ci ha girato male… Ma, ad agosto, essere primi il 22 febbraio a parimerito con Cento ci avrei messo la firma».

Ora due giorni di riposo per la Ristopro Fabriano, si tornerà in palestra martedì 25 febbraio mattina per iniziare a preparare il derby di domenica 1 marzo con la Sutor Montegranaro al PalaGuerrieri, con l’obiettivo di tornare prontamente al successo per rimanere nelle prime due posizioni.

Tramec Cento – Ristopro Fabriano = 68-66

Tramec Cento – Fallucca 18 (3/6, 4/12), Morici 14 (4/7, 2/6), Rossi 12 (5/12), Moreno 11 (4/9, 1/5), Ranuzzi 9 (4/7, 0/1), Paesano 4 (1/6 da due), Vitale (0/3, 0/2), Bedin, Venturoli ne, Roncarati ne. All. Mecacci

Ristopro Fabriano – Garri 21 (8/9, 0/4), Petrucci 10 (2/3, 2/9), Paolin 9 (3/6, 1/3), Fratto 8 (0/4, 1/3), Radonjic 7 (1/3, 1/2), Del Testa 7 (1/4, 1/3), Fontana 4 (2/5, 0/1), Cianci, Pacini ne, Cola ne. All. Pansa.

Arbitri – Barilani di Roma e Picchi di Ferentino (Fr)

Parziali – 18-17, 18-14, 16-20, 16-15