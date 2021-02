La Ristopro Fabriano supera la The Supporter Jesi e vola al vertice da sola

FABRIANO – La Ristopro Fabriano si aggiudica anche il derby di ritorno ai danni della The Supporter Jesi per 67-56, conquista la quarta vittoria di fila e sale da sola in testa alla classifica dell’intero girone con 18 punti (vista la concomitante sconfitta di Vicenza in casa con Cividale del Friuli). La squadra leoncella resta a quota 10 punti.

Partita non bella, con percentuali basse (soprattutto dalla lunga distanza) e diversi errori.

La The Supporter ha tentato di sorprendere la Ristopro nel primo quarto grazie all’ispirato Giacchè (10-16 al 7’ con canestro di Giampieri), ma già all’inizio della seconda frazione i fabrianesi ribaltavano la situazione (11’) con il primo vantaggio firmato da Scanzi (2+1) per il 19-18. Da questo momento in poi, la Ristopro non mollerà più le redini dell’incontro. All’intervallo il tabellone dice 38-30 per i cartai.

Al ritorno sul parquet dopo il riposo lungo, Jesi dà fondo alle proprie energie e rosicchia qualche punticino (48-43 al 30’ con centro di Giampieri), ma Fabriano non dà mai l’impressione di sbandare.

Nell’ultimo quarto, infatti, la Ristropro raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio (+11), 57-46 al 35’ con cesto di Paolin e – nonostante Jesi abbia il merito di non mollare mai – conserva ben salda la presa sul timone fino alla conclusione vincente dell’incontro (67-56).

Ristopro Fabriano – The Supporter Jesi = 67-56

Ristopro Fabriano – Scanzi 12 (5/9, 0/3), Merletto 12 (3/3, 2/5), Marulli 11 (4/7, 1/2), Garri 10 (4/8, 0/3), Paolin 9 (3/4, 1/4), Radonjic 7 (2/6, 0/3), Papa 6 (2/3 da due), Gulini, Re, Di Paolo ne, Caloia ne. All. Pansa

The Supporter Jesi – Giacche’ 17 (5/7, 2/7), Giampieri 9 (3/5, 0/4), Quarisa 8 (4/8, 0/1), Magrini 6 (1/4, 1/6), Cocco 6 (3/5), Ferraro 5 (1/2, 1/2), Valentini 5 (1/3, 1/2), Mentonelli S. (0/1, 0/1), Memed, Montanari ne, Ginesi ne, Mentonelli G. ne. All. Ghizzinardi

Arbitri – Adriano Acella di Corato (Ba) e Marino Caldarola di Ruvo di Puglia (Ba)

Parziali – 17-18, 21-12, 10-13, 19-13