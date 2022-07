Ristopro Fabriano: ecco lo staff tecnico guidato da coach Aniello

FABRIANO – Mancava solo l’ufficialità per la nomina di Daniele Aniello a capo allenatore della Ristopro Fabriano in vista del prossimo campionato di serie B di basket, ma nella sostanza il tecnico nativo di Grottammare era già “coach” del team biancoblù da due mesi.

Un ritorno, quello del fresco 42enne Aniello, che della Ristopro Fabriano è stato il “pilota” della prima storica promozione societaria in serie B nel 2016/17 e capo allenatore anche nel 2017/18, quindi vice di coach Pansa nel 2020/21 con promozione in A2, mentre l’anno scorso ha vinto il campionato di serie D con la squadra satellite dei Bad Boys Fabriano e il campionato regionale con l’Under 19 Janus Academy. Tra il 2018 e il 2020 ha allenato a San Benedetto del Tronto. Aniello continuerà anche a rivestire il ruolo di coordinatore del settore giovanile, come già avvenuto nella stagione scorsa.

Al suo fianco, il nuovo vice allenatore sarà Francesco Olivieri, tecnico nativo di Orvieto, 32 anni. Ha intrapreso la carriera di allenatore in Umbria nel 2011 dividendosi tra Valdiceppo, Ponte Vecchio, Orvieto e Umbertide.

A completamento dello staff tecnico, due giovani fabrianesi: il ventisettenne Elia Rossi come secondo assistente e il ventunenne Matteo Petrucci come terzo assistente.