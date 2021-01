Ristopro Fabriano, la sorpresa è il giovane Gianmarco Gulini

FABRIANO – La Ristopro Fabriano ieri – domenica 10 gennaio – ha conquistato la quarta vittoria stagionale su cinque partite, superando 88-64 il Giulianova. Una partita senza particolari spunti di interesse a livello generale (gli abruzzesi si sono presentati con mezza squadra a causa del Covid), ma con una nota degna di interesse a livello particolare, ovvero, la sorpresa di questo inizio stagione: il giovane Gianmarco Gulini.

Classe 2002, un play/guardia di 185 centimetri, nativo di Urbania e cresciuto nel settore giovanile della Vuelle Pesaro, lo scorso anno in C Silver con il Loreto Pesaro, Gianmarco Gulini è arrivato a Fabriano questa estate nell’ottica dell’attività di reclutamento avviata dalla società cartaia per irrobustire il proprio “parco giovani”.

Settimana dopo settimana, Gianmarco si è guadagnato la fiducia di coach Lorenzo Pansa e, sfruttando le assenze in seno alla squadra fabrianese nel mese di dicembre, è entrato nella rotazione. Per lui 2 punti a segno nel match d’esordio a Montegranaro, 8 contro Teramo (quando è partito in quintetto base), non è stato utilizzato a Roseto, poi 3 punti contro Civitanova e 11 punti ieri, domenica, nel successo casalingo sul Giulianova (1/1 da due, 2/2 da tre, 3/4 ai liberi, 3 palle perse, 2 palle recuperare, 1 assist, 4 falli fatti, 3 falli subiti in 12 minuti).

«Sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra con i miei 11 punti – sono state le sue dichiarazioni nel post partita di ieri. – Quando sono entrato ho cercato di alzare il morale, eravamo partito un po’ sottotono (5-18 per Giulianova al 7’, nda). Sono riuscito a dare un buon apporto uscendo dalla panchina, insieme agli altri che sono entrati insieme a me. Sono contento».

Oggi, lunedì, “tamponi” di routine e allenamento alla palestra Mazzini per la squadra fabrianese in vista dell’imminente derby a Jesi in programma mercoledì 13 gennaio (PalaTriccoli, ore 19.30, match come sempre a porte chiuse, diretta sulla piattaforma a pagamento Lnp Pass).