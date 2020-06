Ristopro Fabriano, c’è anche il sì di Todor Radonjic

Terza conferma in casa biancoblù: dopo Merletto e Garri, arriva la firma dell’ala montenegrina messasi in luce lo scorso anno con 10,8 punti e 7,5 rimbalzi

FABRIANO – Prosegue l’allestimento della Ristopro Fabriano in vista del campionato 2020/21 di serie B di basket. Dopo le conferme del play Daniele Merletto e del pivot Luca Garri, è stato raggiunto l’accordo per un’altra stagione anche con l’ala Todor Radonjic.

Tre importanti punti fermi per il quintetto di coach Lorenzo Pansa, che ora – in concerto con la società – è impegnato nel completamento della “rosa”. Nel gioco di incastri del “mercato”, sembra possibile qualche altra conferma da unire ai volti nuovi che si profilano all’orizzonte e per i quali nei prossimi giorni potrebbero arrivare le prime novità.

Tornando a Radonjic (classe 1997, 196 centimetri), arrivato in punta di piedi nel settembre scorso per sostituire temporaneamente Nicolò Gatti, si è prima conquistato la conferma per tutto il resto della stagione passata e ora il rinnovo per il futuro campionato.

Per lui ha parlato il positivo atteggiamento sul parquet e anche i numeri eccellenti: 10,8 punti e 7,5 rimbalzi di media nelle 24 gare disputate con la Ristopro Fabriano prima dell’interruzione per il Covid-19, con il 70% al tiro da due, il 41% da tre e l’85% ai liberi.

“Tosho” ieri sera (domenica 21 giugno) è tornato a Fabriano da Roseto degli Abruzzi (dove risiede) per rimanere in città ad allenarsi una settimana insieme a Merletto e Garri.