La Ristopro Fabriano si rinforza sotto canestro con Tarik Hajrovic

FABRIANO – La Ristopro Fabriano guarda alla Romagna, e in particolare al team di Cesena, per proseguire l’allestimento della squadra di serie B per il 2020/21.

Arriva proprio da Cesena, infatti, il pivot che darà il “cambio” al veterano Garri: si tratta di Tarik Hajrovic, robusto classe 2000 di 203 centimetri, origine serba con formazione italiana.

Frutto delle giovanili di Latina (A2) con trascorsi anche ad Anzio (C Gold), nella scorsa stagione Hajrovic ha vestito la maglia dei Tigers Cesena al ritmo di 5,1 punti e 3,1 rimbalzi, rivelandosi valido avversario della Ristopro nei due match in cui le formazioni si sono affrontate (con una vittoria per parte).

Tarik Hajrovic, pivot, 203 cm, classe 2000: nuovo giocatore della Ristopro Fabriano, in questa foto con la maglia di Cesena vestita la scorsa stagione

Nel corso della stagione passata, Hajrovic ha dimostrato una graduale crescita tecnica e tattica sotto le cure del coach Di Lorenzo, percorso che ora potrà proseguire a Fabriano con coach Pansa.

Ma l’arrivo di Hajrovic potrebbe non essere il solo, sull’asse Cesena-Fabriano. Voci di mercato fattesi insistenti nel corso degli ultimi giorni, infatti, riferiscono dell’interessamento della Ristopro anche per altri due Tigers: Andrea Scanzi (guardia/ala, 11,3 punti e 3,2 rimbalzi in bianconero l’anno scorso) e Francesco Papa (ala/pivot, 10,4 punti e 8,2 rimbalzi). I prossimi giorni ci diranno se questi “rumors” avranno conferme ufficiali, nel frattempo questo è il roster attuale della squadra fabrianese:

quintetto: Merletto, Marulli, x, Radonjic, Garri;

panchina: x, x ,x, x, Hajrovic;

allenatore: Pansa;

vice allenatore; x.