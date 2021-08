Ristopro Fabriano, in arrivo una settimana intensa

FABRIANO – Settimana intensissima in arrivo per la Ristopro Fabriano, neopromossa in serie A2 di basket, sia in campo che fuori.

Per quanto riguarda la pallacanestro giocata, la squadra di coach Lorenzo Pansa – che ormai ha due settimane piene di allenamento sulle gambe – domani (mercoledì 1 settembre) disputerà la prima amichevole di preparazione al campionato a Chieti, formazione di pari categoria (ore 18.30).

Poi, passando agli “eventi”, giovedì 2 settembre verrà lanciata la campagna abbonamenti per la stagione 2021/22 presso la sede del partner Salari Assicurazioni alle ore 19.

Il giorno dopo, venerdì 3 settembre, sarà il momento della presentazione della squadra ai tifosi e agli appassionati presso il “Time-Out” di Fabriano alle ore 21. L’evento – fanno sapere dalla società – si svolgerà all’aperto e nel rispetto della normative Covid; in caso di maltempo – proprio per evitare location interne – la presentazione verrà rinviata a data da destinarsi. Saranno presenti il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, e l’assessore allo sport Francesco Scaloni, i partner, la dirigenza della Janus e naturalmente i protagonisti di questa nuova avventura ormai alle porte: lo staff tecnico e i giocatori.

Sabato 4 settembre, poi, altra amichevole per capitan Merletto & soci: appuntamento stavolta al PalaPaternesi di Foligno (ore 18) contro la Stella Azzurra Roma, anche questa squadra di pari categoria, serie A2.

Seguirà una domenica di “riposo” per la squadra, in vista di un’altra settimana – quella successiva – che condurrà all’amichevole di mercoledì 8 settembre al palasport di Cerreto d’Esi alle ore 19.30 con la Luciana Mosconi Ancona (team di B) e poi alla prima partita ufficiale della stagione, sabato 11 settembre al PalaTriccoli di Jesi dove i cartai disputeranno il match di SuperCoppa contro Chieti (ore 20.45): i biglietti per questo incontro saranno in prevendita da domani 1 settembre dopo mezzogiorno sul sito www.liveticket.eu o presso i normali punti vendita LiveTicket (ad esempio la “Tabaccheria Fontanelle” a Fabriano). Gli interessati dovranno acquistare il biglietto in prevendita poiché il botteghino del palas il giorno della gara – salvo diversa disposizione – rimarrà chiuso.