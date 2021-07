Ristopro Fabriano: Pellegrino-Baldassarre sotto canestro?

Escono i primi nomi dal “mercato” del neopromosso team cartaio: ci sarebbe un concreto interesse per il pivot ex Udine e l’ala/pivot ex Ferrara. Un altro “rumor”, Santiangeli?

FABRIANO – Ancora nulla di ufficiale, in casa della neopromossa Ristopro Fabriano, impegnata a costruire la squadra per il prossimo campionato di A2 di basket: solo voci e trattative, ma alcune delle quali abbastanza bene avviate.

Se ieri abbiamo parlato di quelle che potrebbero essere le “conferme” (ai dettagli sarebbe l’accordo con il play Daniele Merletto, vicini anche il play/guardia Roberto Marulli e il play/guardia Gianmarco Gulini), nelle ore successive sono usciti i primi “rumors” per quanto riguarda i possibili “nuovi” innesti.

La società, in proposito, starebbe mettendo a punto prima di tutto il reparto lunghi. I nomi che si fanno sono quelli dell’ala/pivot Patrick Baldassarre (classe 1986, 201 centimetri) e del “pivottone” Francesco Pellegrino (1991, 213 centimetri).

Due elementi molto navigati in serie A2, soprattutto il primo, che porterebbero quella indispensabile esperienza in un team neopromosso come quello di Fabriano.

Ex Ferrara è l’italo/svizzero Baldassarre (10 punti e 5,1 rimbalzi nell’ultima stagione), ex Udine è il gigante siciliano Pellegrino (4,2 punti e 3,1 rimbalzi, ma aveva davanti un americano). Nelle stagioni precedenti, per tutti e due, tanta militanza su e giù per lo stivale con cifre importanti.

In attesa di sapere in quali ruoli verranno inseriti i due americani, come ogni anno – di questo periodo – è iniziata a girare la voce di un interesse fabrianese per la guardia/ala originaria della vicina Matelica, Marco Santiangeli (classe 1991), a Chieti nella scorsa annata. Una voce che, per il momento, non ha trovato riscontro e sembrerebbe restare tale come nelle stagioni precedenti. Con l’unica variante che quest’anno la Ristopro (rispetto alle stagioni passate in cui era in B) è in A2, campionato di riferimento di Santiangeli ormai da un decennio, per cui…