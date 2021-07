La Ristopro Fabriano giocherà a Osimo il campionato 2021/22 di A2

FABRIANO – Ora è ufficiale: la Ristopro Fabriano, neopromossa in A2 di basket, giocherà al PalaBaldinelli di Osimo le partite interne del campionato 2021/22 che inizierà il 3 ottobre. La società cartaia doveva indicare entro oggi alla Federazione l’impianto di gioco e, al termine degli incontri avuti con il Comune di Osimo e il sindaco Simone Pugnaloni in particolare, la scelta è caduta sul palasport intitolato al mai dimenticato coach Alessio Baldinelli, scomparso ad appena 43 anni nel 2005 dopo aver portato in A2 sia l’Aurora Jesi che la Robur Osimo.

Anche il Comune di Foligno e la relativa società umbra Ubs si erano resi disponibili ad accogliere la Ristopro nel PalaPaternesi, ma alla fine, a parità di chilometri, una sessantina, ha prevalso l’orientamento verso Osimo, probabilmente per una serie di ragioni, non ultima le dimensioni dell’impianto: 3.540 posti il PalaBaldinelli (rispetto ai 2.000 di Foligno), particolare non trascurabile se anche nel prossimo campionato sarà consentito un accesso ridotto di pubblico in proporzione alla capienza.

«A nome della società – sono le parole del direttore generale Paolo Fantini – ringrazio il Comune di Osimo e in particolare il sindaco Simone Pugnaloni per averci accolto. Cosi come ci teniamo a ringraziare il Comune di Foligno e la società Ubs Foligno Basket per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei nostri confronti».

La necessità di salutare il PalaGuerrieri è dovuta al fatto, come noto, che l’impianto fabrianese ha bisogno di adeguamenti strutturali inderogabili. Per i quali, però, a distanza di ormai otto mesi, ancora non si sa nulla.