Ristopro Fabriano, il nuovo “vice” è Marco Ciarpella

FABRIANO – Un’altra novità in casa Ristopro Fabriano in vista del prossimo campionato di serie A2 di basket. Coach Lorenzo Pansa avrà un nuovo “vice”. Si tratta di Marco Ciarpella, 27 anni, di Montegranaro. Prende il posto di Daniele Aniello, che passa a dirigere il settore giovanile bianco blu.

Ciarpella, allenatore nazionale dal luglio 2019, è cresciuto tecnicamente a Montegranaro, portando la Sutor dalla Promozione alla serie B nel giro di sette anni di lavoro in panchina, iniziato da giovanissimo. Nella stagione da poco conclusa, non è riuscito ad evitare la retrocessione dei veregrensi, “morsi” dal Covid proprio a ridosso dei decisivi play out. Il 2 luglio Ciarpella aveva rassegnato le dimissioni dalla Sutor e negli ultimi giorni si è concretizzato il suo approdo a Fabriano.

«Dopo un lungo percorso a casa, cercavo una società ambiziosa, per ripartire dopo una stagione travagliata – sono le prime dichiarazioni di Ciarpella in bianco blu. – Ringrazio fin d’ora coach Pansa è la società fabrianese per la fiducia riposta nei miei confronti, metterò a disposizione il mio piccolo bagaglio di esperienza per raggiungere gli obiettivi prefissati».