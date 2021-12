Ristopro Fabriano ko a Latina, si fa male anche capitan Marulli

FABRIANO – La Ristopro Fabriano perde a Latina per 91-77 nell’undicesima giornata della regular season di A2. La squadra di coach Lorenzo Pansa, con un solo americano e priva di Marco Santiangeli per l’operazione al setto nasale a cui è stato sottoposto dieci giorni fa, ha dovuto rinunciare nel corso del match a Latina, al 19’, a capitan Roberto Marulli, vittima di una lussazione al dito della mano e impossibilitato a rientrare in campo nella ripresa.

«Il momento è sportivamente molto difficile – è stato il commento di coach Pansa nel dopo-gara -. Dobbiamo parlare di due partite diverse: fino all’infortunio di Roberto Marulli abbiamo giocato una buona gara in attacco, dopodiché dobbiamo parlare di “resistenza” della squadra. Sono assolutamente orgoglioso di quello che i giocatori hanno messo in campo. Siamo ultimi, ma non siamo qui per sbaglio, giocheremo fino all’ultimo per proteggere la categoria».

I ragazzi di coach Pansa hanno tenuto la testa avanti nel primo quarto, raggiungendo anche il +7, con un grande avvio di Marulli e Baldassarre. La Benacquista ha risposto colpo su colpo effettuando il sorpasso con Henderson e Fall, poi nella seconda frazione i biancoblù sono rimasti pienamente in partita, nonostante l’infortunio nel finale a Marulli.

I pontini hanno raggiunto la doppia cifra di margine nel terzo quarto. Le rotazioni ridotte si sono fatte sentire in casa fabrianese, che ha trovato una buona prestazione all’esordio in serie A2 del giovane Alessio Re (2002). Latina è arrivata a +19 a inizio ultimo quarto, però Fabriano è rimasta viva tornando anche a -10, proprio con un canestro di Re, prima di concludere la partita sul -14 (91-77).

Benacquista Latina – Ristopro Fabriano = 91-77

Benacquista Latina – Durante 6 (1/3, 1/4), Lautier-Ogunleye 10 (2/4, 1/4), Passera 5 (1/1, 1/1), Veronesi 11 (2/2, 2/5), Mouaha 6 (3/8, 0/1), Henderson 15 (2/4, 2/6), Bozzetto (0/4, 0/1), Radonjic 7 (2/2, 1/2), Fall 31 (14/20), Ambrosin (0/1 da tre). All. Gramenzi

Ristopro Fabriano – Benetti 11 (4/4, 0/4), Smith 15 (4/9, 1/3), Baldassarre 23 (5/8, 2/5), Onesta ne, Re 6 (3/6, 0/1), Caloia, Matrone 3 (0/2, 1/1), Gulini 3 (0/1, 1/2), Marulli 10 (3/3, 1/1), Thioune 6 (2/6). All. Pansa

Arbitri – Masi di Firenze, Yang Yao di Vigasio e Mottola di Taranto

Parziali – 26-25 al 10’, 43-37 al 20’, 72-55 al 30’, 91-77 finale