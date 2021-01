La Ristopro Fabriano a Jesi con il dubbio Radonjic

FABRIANO – Stasera (mercoledì 13 gennaio) al PalaTriccoli di Jesi si gioca il derby di serie B di basket tra The Supporter Jesi e Ristopro Fabriano, match che si doveva giocare mercoledì scorso, ma che è stato posticipato a causa delle numerose positività al Covid in casa leoncella.

La Ristopro Fabriano (4 vittorie e 1 sconfitta finora, reduce da un successo per 88-64 sul Giulianova) si presenterà con il dubbio sulla presenza dell’ala Todor Radonjic, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata tre giorni fa. Torna disponibile, invece, Jona Di Giuliomaria.

«Questa stagione ci sta insegnando che bisogna trovare sempre una soluzione e un protagonista diverso – commenta alla viglia il coach fabrianese Lorenzo Pansa – per cui pensiamo a chi c’è, indipendentemente dal fatto che Radonjic riesca a recuperare o no».

Sul fronte opposto la The Supporter Jesi (3 vinte e 2 perse finora) ha dovuto fare a meno di Mattia Magrini e Daniele Cocco (Covid) nell’ultima sconfitta rimediata domenica in casa per mano di Teramo (47-55), i due atleti sono “in forse” anche stasera.

«Jesi è una squadra che mi piace per come sta in campo – presenta gli avversari coach Lorenzo Pansa: – un team che trasmette senso di appartenenza e idee chiare. Dovremo essere bravi a interrompere il loro flusso di gioco».

Ormai lontani i tempi dei derby di fuoco degli anni Novanta e Duemila in serie A2, nella mente è però fresca l’ultima sfida giocata in serie B l’anno scorso, al PalaGuerrieri, vinta da Fabriano di misura 61-60, con Migliori che sulla sirena falliva l’ultimo tiro, davanti a 4.000 spettatori…

«Poteva essere un altro grande evento, come quello dell’anno scorso… – conclude Pansa: – speriamo proprio che sia l’ultimo derby senza pubblico».

Appuntamento stasera alle ore 19.30, match ovviamente a porte chiuse, diretta a pagamento su Lnp Pass.

Arbitreranno l’incontro i signori Mauro Davide Barbieri di Roma ed Eugenio Roberti di Napoli.