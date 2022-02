FABRIANO – La Ristopro Fabriano gioca in anticipo questo turno del campionato di serie A2: la squadra di coach Lorenzo Pansa scenderà sul parquet di Ferrara sabato 12 febbraio alle ore 20.30 per affrontare la Top Secret, superata all’andata per 86-84 in una delle tre vittorie finora conquistate in stagione.

A presentare il match è Damian Hollis, tra gli ultimi arrivati in casa cartaia, per lui due partite con una vittoria e una sconfitta finora (18,5 punti e 6,5 rimbalzi di media).

«Queste prime due partite mi hanno dimostrato che la squadra, nonostante la situazione di classifica maturata fino a questo momento della stagione, può farcela. Abbiamo le capacità di vincere – sono le parole dell’ala biancoblù. – Per confermare le potenzialità e vincere, credo che dobbiamo migliorare e crescere nei dettagli di ogni partita. Sono situazioni che possono cambiare in base all’avversario che ci troviamo di fronte di partita in partita».

Il match di sabato a Ferrara sarà il primo di un delicato trittico nel giro di otto giorni, infatti mercoledì prossimo la Ristopro (ultima con 6 punti in classifica) andrà in trasferta a Frosinone contro la Stella Azzurra Roma in un vero e proprio “scontro salvezza” e la domenica successiva in casa contro Nardò.

«Possiamo soltanto avere la volontà di provare a vincere. Dobbiamo riuscirci nelle partite in cui si presenta l’occasione», conclude Hollis.