La Ristopro Fabriano inserisce il giovane Di Giuliomaria

FABRIANO – La Ristopro Fabriano inserisce uno degli ultimi “tasselli” nell’organico che disputerà il campionato 2020/21 di serie B di basket. Si tratta di un “under”, Jona Di Giuliomaria, classe 2002: andrà a completare il reparto “piccoli” della squadra biancoblù, con un utilizzo che potrà essere di play o di guardia.

Jona è cresciuto nel Progetto Giovani Cantù e, come si usa dire, è un “figlio d’arte”: il papà Christian (classe 1979) ha giocato per dodici stagioni in serie A1 e diverse volte è stato avversario dei colori fabrianesi.

Questa, attualmente, la rosa della Ristopro Fabriano: resta da cancellare una sola “x” e dovrà essere obbligatoriamente un altro “under”.

Quintetto: Merletto, Marulli, Scanzi, Radonjic, Garri.

Panchina: Di Giuliomaria, Paolin, x, Papa, Hajrovic.

Allenatore: Pansa

Vice allenatore: Aniello.