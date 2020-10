La Ristopro Fabriano verso il secondo impegno in SuperCoppa

FABRIANO – Il primo turno di SuperCoppa di serie B ha visto, nel girone preliminare “L”, la Ristopro Fabriano vincere sabato scorso a Empoli per 47-62 e la San Giobbe Chiusi imporsi su Firenze per 79-62.

«Venivamo da un periodo intenso di allenamenti e amichevoli, per cui non siamo stati brillantissimi all’inizio, tanto più che Empoli è stata brava a rompere i nostri giochi – è stato il commento al match d’esordio da parte del coach fabrianese Lorenzo Pansa. – Poi, oltre ad esserci affidati alla nostra difesa, siamo cresciuti a livello offensivo e siamo scappati (1-15 di break nel secondo quarto, nda) facendo nostro il risultato».

In quel frangente, è emersa la presenza in attacco di Denis Alibegovic (10 punti totali con 2/5 da due e 2/3 da tre). «Sono contento della mia prestazione e di aver rispettato le attese per ciò che mi si chiede, è stata una bella vittoria», ha dichiarato il ventunenne Alibegovic.

Appena 47 punti concessi agli avversari, anche quest’anno la solidità difensiva sembra poter essere un punto di forza della Ristopro. «In verità siamo ancora un cantiere aperto – dice in proposito coach Pansa -. Ancora dobbiamo lavorare su diverse situazioni difensive, potremo crescere ulteriormente. Da parte dei ragazzi vedo fisicità, applicazione e voglia di soffrire: questa è una bella base per costruire una solida impostazione difensiva».

Si guarda avanti, dunque. Domenica 18 ottobre (ore 18) è in programma il secondo match di questo gironcino eliminatorio di SuperCoppa. Il PalaGuerrieri di Fabriano riapre i battenti per una partita ufficiale, a distanza di oltre sette mesi dal quel 7 marzo in cui si giocò l’ultimo match prima del “lockdown”. L’avversario sarà la San Giobbe Chiusi, squadra neopromossa in B ma già ben attrezzata, basti pensare alla presenza del fresco ex Francesco Fratto, giocatori di comprovata esperienza come Simone Berti e Nicola Mei, senza dimenticare il lungo argentino Matia Bortolin.

La classifica del gironcino “L”, dopo la prima giornata, vede in testa proprio Fabriano e Chiusi con 2 punti, Empoli e Firenze a 0. E’ verosimile pensare che la vincente di domenica possa mettere una seria ipoteca sulla qualificazione al turno successivo.

Ricordiamo che, viste le recenti disposizioni di legge, l’accesso al PalaGuerrieri è consentito ad un massimo di 200 spettatori. Per tutte le informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti e ingresso, è necessario consultare i canali internet e social della Ristopro Fabriano.

La coppia di arbitri designata per dirigere l’incontro è composta da Giorgio Silvestri Roma e Silvio Faro di Tivoli.