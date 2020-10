Ristopro Fabriano, il gusto della prima amichevole

Buone indicazioni per i cartai dal primo "test" giocato in preparazione del campionato, con la Robur Falconara (team di serie C Gold)

FABRIANO – Dopo 201 giorni, ieri pomeriggio – domenica – si è rivista una partita di basket della Ristopro Fabriano al PalaGuerrieri. Certo, era una amichevole di allenamento, senza troppo agonismo né punti in palio e senza pubblico. Ma che bello aver riassaporato il gusto del “cinque contro cinque”, come primo test di preparazione al campionato di serie B.

I ragazzi di coach Lorenzo Pansa (che non ha schierato Luca Garri) hanno disputato questo “scrimmage” inaugurale con la Robur Falconara di coach Andrea Reggiani (privo di Marco Pesaresi e Valerio Polonara), formazione di serie C Gold.

Punteggio azzerato ad ogni quarto, com’è abitudine in queste amichevoli, con parziali che hanno visto i cartai sempre prevalere (14-10, 13-6, 18-11, 24-10) per un totale aggregato che sarebbe stato di 70-37, in virtù di una differenza di categoria ben evidente, soprattutto a livello di impatto fisico (com’è naturale che sia).

Non contava il punteggio, ovviamente, ma il giusto atteggiamento sul parquet dopo tanta lontananza dal basket giocato. Era un po’ quello che chiedeva coach Pansa ai suoi, alla terza settimana di preparazione atletica: la risposta è stata senza dubbio buona.

Anche Falconara, pur priva dei suoi due uomini più forti, ha destato una soddisfacente impressione, dimostrando di essere già abbastanza avanti con il lavoro.

Mercoledì 7 ottobre la Ristopro replica: al PalaGuerrieri (ore 18.30) arriverà la Sutor Montegranaro, formazione stavolta di pari categoria, per un altro test amichevole. Purtroppo anche in questo caso i tifosi non potranno entrare. Ma la società, come fatto ieri, molto probabilmente si attrezzerà per un’altra diretta del match sulla propria pagina Facebook.

Il tabellino:

RISTOPRO FABRIANO – Alibegovic 8, Papa 9, Paolin 19, Merletto 5, Di Giuliomaria 5, Scanzi 16, Marulli 4, Radonjic, Misolic 4, Gulini, Caloia; all. Pansa

ROBUR FALCONARA – Centanni 8, Mancini 10, Elling 2, Giorgini 4, Petrilli 3, Zandri 2, Grossi 2, Pretto 2, Osimani 1, Falaschi 3; all. Reggiani.