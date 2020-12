La Ristopro Fabriano guarda avanti dopo il passo falso a Roseto

Coach Pansa: «Troppi punti subiti nei primi due quarti». Il pivot Garri: «La nostra condizione in questo momento non è brillantissima». Prossimo match posticipato a mercoledì 23 dicembre in casa con la Rossella Civitanova

FABRIANO – Domenica (13 dicembre) a Roseto degli Abruzzi la Ristopro Fabriano ha subito la prima sconfitta stagionale (72-67) dopo le due vittorie iniziali in questo campionato di serie B di basket.

«Complimenti alla squadra di Roseto – è stato il commento del coach fabrianese Lorenzo Pansa. – È stata una emozionante partita, a tratti magari un po’ confusionaria, ma in altri momenti molto bella. Se ci fosse stato il pubblico, credo che si sarebbe divertito. Noi? Dobbiamo recriminare su noi stessi per i 43 punti subiti nei primi due quarti, decisamente troppi per le nostre abitudini. Dovevamo essere più duri».

«Veniamo da un periodo difficile in cui mezza squadra è stata fuori per due-tre settimane, la nostra condizione in questo momento non è brillantissima – ha aggiunto il pivot biancoblù Luca Garri -. Ad ogni modo, siamo stati protagonisti di una bella reazione nell’ultimo quarto, dopo essere finiti sotto di undici al 30’».

Un giorno di riposo in più concesso alla truppa e domani si tornerà in palestra per preparare la prossima sfida in casa con la Rossella Civitanova: di comune accordo fra le due società, il match è stato posticipato a mercoledì 23 dicembre (PalaGuerrieri, ore 20).

Intanto, oggi, è arrivata una bella notizia in casa Ristopro: è finalmente risultato negativo al tampone del Covid-19 anche Denis Alibegovic, proprio nel giorno del suo ventunesimo compleanno, sicuramente un bel regalo per lui.