La Ristopro Fabriano si ferma a Roseto

FABRIANO – Alla terza giornata del campionato di serie B, la Ristopro Fabriano conosce il sapore amaro della sconfitta. I cartai di coach Lorenzo Pansa sono scivolati sul difficile parquet di Roseto degli Abruzzi per 72-67.

In una domenica in cui il fattore campo è crollato dappertutto nel gironcino C2 (Ancona ha vinto a Montegranaro per 67-76, Jesi ha vinto a Civitanova per 62-81 e Giulianova ha vinto a Teramo per 55-69), l’unica a non rispettare questo trend è stata proprio la Ristopro Fabriano, che comunque aveva iniziato bene la gara (5-13 al 5’ con canestro di Scanzi).

Pian piano Roseto si è rifatta sotto passando avanti la prima volta all’8’ con cesto di Di Emidio (14-13). Il punto a punto ha visto prevalere fino al 13’ la Ristopro (23-26 con canestro di Garri), ma da questo momento in poi è stata Roseto a guidare, con un massimo vantaggio di +11 al 29’ sulla tripla di Ruggiero che sanciva il 61-50.

Mai doma, la Ristopro Fabriano nel finale si è rifatta sotto arrivando più volte ad un tiro dal pareggio sul -3, ma senza trovare la fiondata necessaria per impattare.

La Liofilchem Roseto conduceva così in porto i due punti per 72-67.

Classifica dopo tre giornate – Roseto, Jesi, Ancona, Giulianova e Fabriano 4; Teramo e Civitanova 2; Montegranaro 0.

Liofilchem Roseto – Ristopro Fabriano 72-67

Liofilchem Roseto – Di Emidio 16 (3/5, 3/4), Lucarelli 13 (2/3, 2/6), Nikolic 12 (1/7, 2/3), Ruggiero 11 (1/3, 3/4), Pastore 10 (1/5, 1/4), Serafini 6 (3/5, 0/1), Amoroso 2 (1/1, 0/2), Sebastianelli 2 (1/1), Palmucci, Llukacej ne, Cocciaretto ne. All. Trullo

Ristopro Fabriano – Garri 17 (4/10, 1/3), Merletto 12 (2/4, 0/4), Radonjic 12 (4/5, 1/3), Scanzi 11 (3/4, 1/4), Marulli 7 (3/8, 0/2), Di Giuliomaria 6 (0/2, 2/4), Papa 2 (1/3, 0/1), Misolic, Pacini ne, Caloia ne, Di Paolo ne, Gulini ne. All. Pansa

Arbitri – Adriano Fiore di Casal Velino (Sa) e Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (Na)

Parziali – 17-19, 26-19, 18-12, 11-17